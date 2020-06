Lehrte

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das haben sich auch Lehrtes Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile und ihr Team gedacht und in der Corona-Krise eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Das Team Jugendarbeit geht On Tour!“ fahren sie ab dem 18. Juni die Jugendeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet an.

Vor Ort wird draußen ein Wohnzimmer aufgebaut. Dieses soll einerseits dazu einladen, Platz zu nehmen und zu chillen. Andererseits soll auch Raum dafür gegeben werden, sich unter Wahrung der Kontaktbeschränkung auszutoben. Dafür hat das Team zusätzliche Spiele im Gepäck, die unter Beachtung der Hygieneregeln bedenkenlos genutzt werden können. So kann es unter Umständen auch mal lauter werden, denn die Sitzmöbel sind Kistentrommeln, sogenannte Cajons.

Städtische Jugendeinrichtungen haben wieder auf

Mit dieser Aktion möchten Esdaile und ihre Kollegen den Bedürfnissen der Lehrter Jugendlichen noch mehr entgegenkommen. Die städtischen Jugendeinrichtungen haben seit Kurzem wieder geöffnet, allerdings unter strengen Hygieneauflagen und mit limitierten Besucherzahlen.

„Auch in Zeiten von Corona steht die Lehrter Kinder- und Jugendarbeit dafür, Jugendlichen Raum zu schaffen und sie in der Freizeit zu begleiten… und zwar laut, flexibel und bunt, jederzeit mit offenem Ohr und kreativen Kombinationen aus neuen Wegen und bewährten Pfaden“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Auftakt der Tour ist im JuZe

Die Tourdaten sind auf der Homepage der Stadt und Werbekanälen des Teams der Jugendarbeit Lehrte zu finden. In Kürze werden zudem Plakate in der Stadt ausgehängt. Den Auftakt seiner Tour bestreitet das Team Jugendarbeit On Tour am Donnerstag, 18. Juni, im Kinder- und Jugendhaus JuZe Lehrte-Süd. Am Freitag, 19. Juni, ist die Truppe im JUZ Hämelerwald zu Gast.

Im JuNo Lehrte macht das Team am Donnerstag, 25, Juni, Station. Am Freitag, 26. Juni, wird das JUZ Immensen angefahren, am Mittwoch, 1. Juli, der Jugendkeller Steinwedel und am Donnerstag, 2. Juli, das Büro Mobile Jugendarbeit. Das JUTAH Ahlten besucht das Team am Freitag, 3. Juli. Am Mittwoch, 8. Juli kommt das fahrbare Wohnzimmer zum JUZ Sievershausen, am Donnerstag, 9. Juli, zum JuZe Lehrte und am Freitag, 10. Juli in den Hinterhof Arpke.

Von Katja Eggers