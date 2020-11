Lehrte

Der neue Friedhof am Stadtpark ist am Mittwochnachmittag Schauplatz eines Diebstahls geworden. Eine 53-Jährige hatte dort Laub zusammengeharkt und es zu einer Sammelstelle gebracht. Diese kurze Gelegenheit nutzte ein Unbekannter, um in die Handtasche zu greifen, welche die Frau unbeaufsichtigt stehen gelassen hatte. Er nahm eine Geldbörse an sich, in der sich nach Angaben der Polizei rund 200 Euro Bargeld, eine EC-Karte sowie weitere persönliche Papiere und Schlüssel der Lehrterin befanden.

Ob der Dieb die Frau zuvor beobachtet und auf einen günstigen Moment für den Diebstahl gewartet hatte, ist unklar. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Lehrter Kommissariat unter Telefon (0 51 32) 82 70 entgegen.

Von Achim Gückel