Lehrte

Die Lehrter Tafel ist aus der Stadtgesellschaft schon lange nicht mehr wegzudenken. Seit zwölf Jahren verteilen in der Einrichtung an der Gartenstraße ehrenamtliche Mitarbeiter gespendete Lebensmittel an Bedürftige. Zurzeit geschieht dies dreimal pro Woche. Um ihren Besuchern eine Freude zu bereiten, feiert die Tafel alle zwei Jahre ein Sommerfest. Auch in diesem Jahr kamen wieder zahlreiche Besucher, um sich bei Kaffee und Kuchen miteinander zu klönen und zu feiern.

85 Helfer sind im Einsatz

Dafür waren am Freitagnachmittag mehr als 30 der insgesamt 85 Helfer im Einsatz, die interessierte Besucher unter anderem durch die Räume der Tafel führten. Dort, wo sonst einzelne Lebensmittel verteilt werden, gaben Monika Grespan und Yvonne Kraft dieses Mal deftiges Essen aus. Über 1000 Kilogramm Lebensmittel gehen pro Ausgabetag über die Theke der Tafel – von Obst und Gemüse bis hin zu verschiedenen Broten. Gespendet bekommt die Organisation ihre Waren von den örtlichen Einzel- und Großhändlern. Mit drei Kühltransportern machen sich die Mitarbeiter auf den Weg, um die Produkte abzuholen. „Wir versuchen, so viele Lebensmittel wie möglich vor dem Wegwerfen zu bewahren“, sagt Tafelleiterin Marion Glaß.

Ehrenamtliche arbeiten bis zu 22.000 Stunden im Jahr

Deshalb kooperiert die Tafel auch mit anderen Organisationen wie zum Beispiel dem Kinderschutzbund. Dieser bekommt jeden Montag zwei große Körbe mit „allem, was man gebrauchen kann“, wie es Glaß ausdrückt. Und auch die bis zu 1100 wöchentlichen Tafelbesucher freuen sich über die Lebensmittel. Vor allem ältere Menschen und Familien nutzten die Angebote regelmäßig und hielten die Ehrenamtlichen damit ordentlich auf Trab, sagt Glaß: „Wir alle arbeiten im Jahr zusammen mehr als 22.000 Stunden.“

Von Laura Beigel