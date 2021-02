Lehrte

Die Lehrter Tafel muss zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie eine Zwangspause einlegen. Weil eine ehrenamtliche Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden ist, fallen die Ausgaben von Lebensmitteln an Bedürftige am Sonnabend, 13. Februar, und am Mittwoch, 17. Februar, aus. Das hat Tafelleiterin Marion Glaß mitgeteilt. Der Bringdienst am Dienstag, 16. Februar, werde jedoch stattfinden. Am Sonnabend, 20. Februar, soll es von 12 bis 14 Uhr wieder eine reguläre Ausgabe von Lebensmitteln an der Einrichtung an der Gartenstraße geben.

Die Helferin, die mit Corona infiziert ist, sei am vergangenen Sonnabend als Ersatz für eine kurzfristig ausgefallene Ehrenamtliche im Einsatz gewesen, sagt Glaß. Am Sonntag habe die Frau Krankheitssymptome wahrgenommen, den positiven Testbescheid habe sie am Mittwoch erhalten. Nun müsse man vorerst auf Nummer sicher gehen.

Leiterin: „Kunden hatten kein Kontakt“

Glaß betont, dass die Ehrenamtlichen der Tafel im Einsatz stets FFP2-Schutzmasken tragen. Es müsse daher nur eine weitere Helferin, mit der die Infizierte in näherem Kontakt war, in Quarantäne gehen. Kontakt mit Kunden habe die Mitarbeiterin nicht gehabt. „Wir haben ein umfangreiches Hygienesystem“, versichert Glaß. Kunden dürfen die Räume nicht mehr betreten. Die Lebensmittelausgabe findet an Tischen vor dem Gebäude statt, wo sich die Besucher die zuvor abgepackten Lebensmittel nehmen können.

Lesen Sie auch Fahrer positiv auf Corona getestet: Lehrter Tafel unterbricht Lebensmittelausgabe

Schon Ende Oktober hatte es unter den Ehrenamtlichen der Tafel einen Corona-Fall gegeben. Auch damals hatte die Einrichtung eine Woche lang schließen müssen – ebenso wie schon zu Beginn der Pandemie Ende März vergangenen Jahres. „Bislang sind wir in der Corona-Krise aber noch recht gut weggekommen“, meint Glaß. Unter den ehrenamtlichen Helfern sind besonders viele ältere Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Die Tafel versorgt rund 300 bedürftige Familien mit etwa 1000 Personen regelmäßig mit Lebensmitteln, die zumeist von Supermärkten gespendet werden.

Von Achim Gückel