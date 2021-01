Lehrte

Für die 46-jährige Sonja König beginnt ein langer und schweißtreibender Weg. Die Tätowiererin aus Lehrte hat am Wochenende die erste Hürde im TV-Format „ The Biggest Loser“ auf Sat.1 genommen. Nach der Vorauswahl gehört die Mutter von zwei Kindern zu jenen 18 Männern und Frauen, die bei der Abnehmshow vor einem Millionenpublikum um den Sieg und die Prämie von 50.000 Euro kämpfen.

Bei „ The Biggest Loser“ geht es darum, in sportlichen Wettkämpfen und Spielen sowie mit einer Umstellung der Ernährung möglichst viele überflüssige Pfunde zu verlieren. Dabei gehören jeweils sechs Teilnehmer zu einem Coach. Sonja König überzeugte in der Vorauswahl den Trainer Ramin Abtin von sich und darf nun im Abnehmcamp auf der griechischen Insel Naxos dabei sein. „Schweißtreibende Challenges stellen die Kandidaten vor enorme Herausforderungen und bringen sie über ihre Schmerzensgrenze hinaus. Am Ende zählt das Ergebnis auf der Waage“, heißt es in einer Mitteilung von Sat.1 dazu.

Anzeige

Startgewicht von 126,3 Kilogramm

Die Tätowiererin aus Lehrte geht mit einem Startgewicht von 126,3 Kilogramm ins Rennen. Ihr selbst gestecktes Ziel: „65 Kilogramm wären unbeschreiblich.“ Frühere Abnehmversuche seien stets gescheitert, mittlerweile habe sie wegen des Übergewichts erhebliche gesundheitliche Probleme, sagte König vor der Vorauswahl. Sie wolle dringen abnehmen, um unter anderem mehr mit ihren Kindern unternehmen und neue Sportarten wie Wasserski oder Kitesurfen ausprobieren zu können.

Das sind die Kandidaten der Show, in der sich alles um überflüssige Pfunde dreht. Quelle: Sat.1

„Als ich gesehen habe, welche Kandidaten alle um einen Platz ringen, habe ich mir schon Sorgen gemacht“, wird die Lehrterin nun in einer Mitteilung des Senders zitiert. Dann hat sie ihre Sache bei den ersten Übungen aber offenbar recht gut gemacht und sich auch als Teamspielerin erwiesen. „ Sonja ist eine absolute Kämpferin. Wenn man sie etwas auf Spur bringt, dann geht's nur vorwärts und hört nicht mehr auf“, sagte ihr Coach Abtin anschließend und holte sie in ihr Team.

Erste Show läuft am 10. Januar auf Sat.1

In der nun anstehenden ersten Show mit den 18 Kandidaten geht es darum, 80 Kilogramm schwere Bälle einen Berg mit einer Steigung von 10 Prozent nach oben zu rollen. Wie sich die Tätowiererin aus Lehrte dabei schlägt, ist am Sonntag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr auf Sat.1 zu sehen.

Von Achim Gückel