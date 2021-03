Lehrte

Mit 126,3 Kilogramm Körpergewicht und erheblichen gesundheitlichen Problemen hat sie losgelegt, mittlerweile bringt sie noch 95,4 Kilogramm auf die Waage – und noch ist das große Abnehmen vor einem Millionenpublikum für Sonja König aus Lehrte nicht beendet.

Die 46-jährige Tätowiererin und zweifache Mutter gehört nach elf Folgen der Abnehmshow „The Biggest Loser“ auf Sat.1 zu den sieben noch verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten, die darum wetteifern, wer am meisten abnimmt – und am Ende das Preisgeld von 50.000 Euro einstreicht.

Zehn Wochen lang hatte die Lehrterin auf der griechischen Insel Naxos unter den Augen der Ex-Profisportler Petra Arvela und Ramin Abtin geschwitzt und sich für den sonntäglichen Showdown im TV auf die Waage gestellt. Gleich in der ersten Woche nahm sie 10,4 Kilogramm ab, in der zehnten Woche waren es noch 1,8.

Nächste Folge: Sonntag, 17.30 Uhr

Mit einer Gewichtsreduktion von mehr als 30 Kilogramm in der Zeit auf Naxos gehört Sonja König zu den größten „Losern“ der Show und hat mittlerweile elf der ursprünglich 18 Männer und Frauen hinter sich gelassen.

Sonjas Startgewicht bei der TV-Abnehmshow: 126,3 Kilogramm. Quelle: Sat.1/„The Biggest Loser“

Nach der Zeit auf der Insel folgt erst einmal die Rückkehr in die Heimat, dann das sogenannte Halbfinale in Tirol mit einem Umstyling, das am Sonntag, 21. März, ab 17.30 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein wird. „Ich freue mich sehr auf das Umstyling. Es ist eine Veränderung, die man sich selber gar nicht traut, weil man vielleicht noch gar nicht so weit ist“, wird die Lehrterin in einer Pressemitteilung des Senders zitiert.

Von Achim Gückel