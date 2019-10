Vor vier Jahren haben die Fußballer in Lehrte-Arpke zum ersten Mal den Wunsch geäußert: Der B-Platz braucht endlich neues Flutlicht. Jetzt, nach einer außergewöhnlich erfolgreichen Spendenaktion im Dorf, ist aus dem Wunsch Wirklichkeit geworden. Mit einem kleinen Turnier haben die Sportler am Mittwoch die Flutlichtanlage in Betrieb genommen.