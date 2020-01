Der Pollerstreit im Wohngebiet Planetenviertel rund um die Breite Riede in Lehrte-Ahlten geht weiter: Nachdem 220 Anwohner des Gebiets sich gegen Poller in ihrem Wohngebiet mit einer Unterschriftenliste stark gemacht haben, sammelten die Anwohner der Straße Mühlenfeld jetzt Unterschriften für neue Poller in ihrer Straße.