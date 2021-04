Wer besetzt künftig den zweitwichtigsten Posten im Lehrter Rathaus? Die Antwort auf diese Frage ist überfällig. Trotzdem ist die Angelegenheit jetzt von der Tagesordnung der Ratssitzung am Mittwochabend genommen und damit erneut vertagt worden. Denn die Vorbereitung der wichtigen Personalentscheidung nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet.

Aber immerhin stehen nach der unlängst abgeschlossenen zweiten Bewerbungsrunde für das Amt des Ersten Stadtrats oder der Ersten Stadträtin nur noch zwei Personen im Fokus. Das hat jetzt Bürgermeister Frank Prüße mitgeteilt. Welche von beiden den Posten bekommt und damit die Nachfolge des im März in den Ruhestand gegangenen Uwe Bee antreten wird, soll nun spätestens Anfang Juni festgelegt werden. Wann die neue Kraft ihren Job im Rathaus antreten wird, ist aber noch unklar.

Erste Bewerbungsrunde ist gescheitert

Die Suche nach der Idealbesetzung für den zweitwichtigsten Posten im Lehrter Rathaus zieht sich schon seit dem vergangenen Herbst hin. Im Dezember war eine erste Bewerbungsrunde gescheitert. Die eigens für diese wichtige Personalangelegenheit gegründete Findungskommission hatte sich nicht auf einen der Kandidaten oder Kandidatinnen einigen können. Die politischen Lager sowie Prüße hatten damals Stillschweigen über die Gründe vereinbart.

Im Vorfeld hatte es geheißen, man werde in der Sache nicht nach Parteibuch entscheiden. Das Vorschlagsrecht für die Besetzung des Postens hat allerdings der Bürgermeister, also ein Christdemokrat. Prüßes Favoritin oder Favorit fand also offenbar keine einmütige Zustimmung. Sprecher aus den politischen Lagern betonten anschließend, man wolle bei dieser wichtigen Personalangelegenheit unbedingt einen Konsens erzielen.

Zweite Runde mit rund 20 Bewerbungen

Die zweite Runde zur Besetzung der Stelle ist mittlerweile abgeschlossen. Laut Prüße gab es rund 20 Bewerbungen. Vier Personen durften sich am 22. April vor der Findungskommission persönlich vorstellen, zwei sind noch im Rennen. Der Bürgermeister sagt nun aber, dass die Vorbereitungszeit für eine endgültige Entscheidung am Mittwoch im Rat zu kurz sei. „Wir müssen die Eindrücke aus den Vorstellungen erst einmal sacken lassen“, meint Prüße.

Die nächste reguläre Sitzung des Lehrter Rats ist für Anfang Juni terminiert. Prüße spricht aber auch von der Möglichkeit, eine Sondersitzung im Mai einzuschieben, in der dann die Personalentscheidung fällt.

Der Erste Stadtrat oder die Erste Stadträtin wird auf eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Uwe Bee hatte den Posten im Rathaus 16 Jahre inne. Ende Februar wurde er in einer Onlinekonferenz des Rates in den Ruhestand verabschiedet. Der Nummer zwei im Rathaus unterstehen unter anderem die Bereiche Bürgerservice sowie Bildung und Familie. Darüber hinaus ist sie für die Rechtsangelegenheiten der Stadt zuständig.

Rat will neuen Wertstoffhof fordern

Der Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 28. April, um 18 Uhr in einer Videokonferenz zusammen. Besucher können sich über einen Link auf der Internetseite der Stadt, www.lehrte.de, zuschalten. Unter anderem geht es dann um die offizielle Amtseinführung des neuen Ahltener Ortsbrandmeisters Christian Janssen und dessen Stellvertreter Florian Hammer sowie um die Forderung nach einem neuen Wertstoffhof für Lehrte und die vom Kirchekreis Burgdorf beabsichtigte Erweiterung der Kita Schatzkiste in Hämelerwald.

Achim Gückel