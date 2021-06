Lehrte

Um den sogenannten C-Platz auf der Sportanlage am Pfingstanger gibt es heftige Diskussionen. Denn der SV 06 Lehrte hat der Verwaltung angeboten, die Anlage, die direkt an das Vereinsheim grenzt, zu übernehmen und zu sanieren. Den kleineren Fußballvereinen in Lehrte gefällt das jedoch gar nicht. Sie fühlen sich benachteiligt und befürchten, dass sie auf dem C-Platz dann nicht mehr trainieren können.

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße erklärte jetzt im Schulausschuss, dass die Stadt von der Überlassung des C-Platzes an den SV 06 gleich mehrfach profitiere. Denn die Generalüberholung der Plätze am Pfingstanger stehe in den nächsten Jahren ohnehin an. Im Gegensatz zur Stadt könne der SV 06 aber auf eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten zurückgreifen. „Wir würden damit lange Ausschreibungen umgehen, städtische Mitarbeiter entlasten und vor allem Geld einsparen, das dann an anderer Stelle investiert werden könnte“, erklärte Prüße.

Gegen das Vorhaben liegen 200 Unterschriften vor

Der SV 06 würde im Gegenzug das Flutlicht am C-Platz auf LED umstellen, auf dem Rasen einen Mähroboter einsetzen, eine automatische Beregnungsanlage installieren und den Zaun erneuern. Damit das Fördergeld im Jahr 2022 fließen kann, muss der Sportverein die entsprechenden Anträge bis zum 15. August gestellt haben. Eine weitere Voraussetzung ist, dass er für mindestens zwölf Jahre über den Platz verfügen kann. Nutzungsrechte für andere Lehrter Vereine und Schulen sollen laut Prüße in einem sogenannten Überlassungsvertrag geregelt werden.

Genau dieser Aspekt bereitet den Fußballvereinen SV Yurdumspor und PSV Rot-Gold aber große Sorgen. Mittlerweile gibt es gegen die Überlassungspläne sogar eine Sammlung mit 200 Unterschriften. „Der SV 06 behandelt den C-Platz jetzt schon wie seinen eigenen, und es kann ja nicht das Ziel sein, dass die Sportanlage am Pfingstanger für die Öffentlichkeit immer weniger nutzbar wird“, erklärte Oliver Gels, Fußballabteilungsleiter beim PSV, im Ausschuss. Jugendtrainer Thomas Zimmermann betonte, dass nicht absehbar sei, wie sich die Vereine weiterentwickeln und wie viele Trainingszeiten sie künftig benötigten. „Die städtischen Plätze gehören in städtische Hände“, betonte Zimmermann.

„Kleine Vereine werden immer mehr eingeengt“

Yurdumspor-Chef Yetis Özdemir und sein Stellvertreter Sevket Sönmez schlossen sich der Meinung der Vertreter des PSV Rot-Gold an. „Wir kleinen Vereine werden immer mehr eingeengt, irgendwann stehen wir vor dem Parkplatztor“, sagte Sönmez. Özdemir erklärte, das Vertrauen gegenüber dem SV 06 sei nicht da. „Bei der Nutzung des neuen Kunstrasenplatzes von 06 wurde uns auch viel versprochen, aber daraus ist nichts geworden.“ Sowohl Yurdumspor als auch der PSV hätten sich gewünscht, dass es im Vorfeld gemeinsame Gespräche zwischen allen Fußballvereinen und der Stadt gegeben hätte. Prüße stellte daraufhin richtig, dass es zwar keinen Runden Tisch, aber zumindest Einzelgespräche gegeben habe. Er betonte aber, dass die Überlassung des C-Platzes für 06 vor allem viel Arbeit und Verantwortung bedeute.

„Dieses Vorhaben wird es mit uns so nicht geben“, sagte Timo Bönig (SPD). Die Stadt solle sich stattdessen weiterhin selbst um den Platz kümmern und die Flächen fair und sozial vergeben. Die Grünen im Ausschuss stellten sich ebenfalls auf die Seite der Bedenkenträger. Die CDU äußerte für eine Überlassung des C-Platzes an 06 hingegen große Sympathie, meldete jedoch noch weiteren Beratungsbedarf innerhalb der Fraktion an. „Ich möchte zudem noch einmal mit allen Vereinen sprechen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Deneke-Jöhrens.

Der Ausschussvorsitzende Burkhard Hoppe (SPD) wies darauf hin, dass die nächste Sitzung des Sportausschusses erst im September anstehe, die Anträge für die Fördermittel aber bis zum 15. August gestellt werden müssten. „Damit ist das Thema eigentlich fürs Erste durch“, meinte 06-Chef Ulf Meldau. Sein Verein habe im Übrigen nur helfen wollen. „Wenn das nicht gewollt wird, ist das für uns auch okay“, sagte er.

Von Katja Eggers