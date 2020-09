Lehrte

Eine Auseinandersetzung ist in der Nacht zu Sonnabend für einen 31 Jahre alten Mann in Polizeigewahrsam geendet: Der Mann war in einen Streit mit mehren anderen Personen an der Burgdorfer Straße in Lehrte verwickelt, als die Polizei eintraf. Dabei wurde er von einem 33 Jahre alten Polen beleidigt. Bei diesem fanden die Beamten eine kleine Menge Amphetamine.

Im weiteren Verlauf beleidigte der 31-Jahre alte stark alkoholisierte Mann allerdings die Beamten. Laut Mitteilung der Polizei sprachen diese daraufhin einen Platzverweis aus. Als er dem nicht nachkam, nehmen sie den 31-Jährigen in Gewahrsam. In der Gewahrsamszelle randalierte er laut Polizei weiter. Der 31-Jährige muss nun unter anderem mit einer Geldbuße wegen Missachtung des Platzverweises rechnen.

Von Patricia Oswald-Kipper