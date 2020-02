Wegen Finanzloch: Straßenausbaubeiträge sollen vorerst bleiben

Lehrte

Der Bürgermeister will sie am liebsten abschaffen, doch nun bleiben sie wohl doch erhalten: Die Straßenausbaubeiträge sollen in Lehrte vorerst doch nicht abgeschafft werden. Das hat Stadtoberhaupt Frank Prüße ( CDU) jetzt in einem Pressegespräch mitgeteilt. Auslöser für diese 180-Grad-Wende in Sachen Straßenausbaubeitragssatzung – kurz: „Strabs“ – ist das drohende riesige Finanzloch im Lehrter Haushalt. Die Stadt muss möglicherweise schon bald rund 5 Millionen Euro Gewerbesteuern sowie rund 3 Millionen Euro Zinsen an ein Unternehmen zurückzahlen. Die Rückforderungen beziehen sich auf die Jahre 2008 bis 2011.

„Dieser Schritt fällt mir schwer“, sagt Prüße, der in seinem Wahlkampf im vergangenen Jahr damit geworben hatte, die Straßenausbaubeiträge abschaffen zu wollen, bei denen Anrainer von grunderneuerten Straßen anteilig zur Kasse gebeten werden. Diese Beiträge seien „ungerecht und unsozial“, sagt das Stadtoberhaupt auch heute noch.

Doch angesichts der drohenden Millionen-Rückzahlungen an das Unternehmen müsse er den Verzicht auf die Straßenausbaubeiträge „vorerst aufschieben“, sagt Prüße und spricht von „wirtschaftlichen Zwängen“. Würde er im städtischen Haushalt weiterhin keine Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen einrechnen, drohe sogar Ärger mit den Aufsichtsbehörden, meint Prüße. „Dann würde uns die Region in spätestens zwei Jahren dazu zwingen, solche Beiträge zu erheben.“

Ratsmehrheit kritisierte Prüßes Haushaltsentwurf heftig

Anfang Januar hatte der Bürgermeister den Haushaltsentwurf für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt. Darin waren keine Einnahmen aus den Ausbaubeiträgen enthalten. Die Mehrheitsgruppe im Rat aus SPD, Grünen und Die Linke sprach anschließend von einem „ungedeckten Scheck“, den Prüße vorgelegt habe. Der Verzicht auf die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen, ohne gleichzeitig Gegenfinanzierungen aufzuzeigen, sei populistisch und ein Wahlgeschenk. Dem Haushaltsentwurf in seiner vorgelegten Form werde man daher nicht folgen, hieß es aus dem Lager von Rot-Grün-Rot.

Jetzt wird Prüße den Ratsfraktionen einen Nachtrag zum Haushaltsentwurf vorlegen, in dem er doch wieder mit Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kalkuliert. Prüßes Amtsvorgänger Klaus Sidortschuk hatte Ende 2018 angesichts massiver Bürgerproteste gegen die Straßenausbaubeiträge und politischer Debatten über deren mögliche Abschaffung die Versendung von Zahlungsbescheiden vorerst ausgesetzt. Allein aus den nicht abgerechneten Straßenausbauten der vergangenen Jahre, unter anderem für die Manskestraße und die Straße Vor der Bockmühle in Arpke sowie die Backhausstraße in Ahlten, stehen nach Rechnung der Ratsmehrheit noch rund 5 Millionen Euro aus.

Keine Anhebung von Steuern

Über eine Anhebung von kommunalen Steuern will Prüße unterdessen nicht reden. Solch eine Erhöhung bringe nicht wirklich viel Einnahmen und lasse Lehrte etwa bei der Ansiedlung von neuem Gewerbe „schlecht aussehen“. Mit Steuererhöhungen schade sich die Stadt selbst.

Prüße fordert jetzt vielmehr die Ratsfraktionen auf, in den anstehenden Haushaltsklausuren über mögliche Einsparungen nachzudenken und den politisch gewünschten Weg zu skizzieren. „Wir müssen ab sofort allerhand überdenken“, sagt er. Im Stellenplan etwa seien noch Sparpotenziale enthalten, doch nun benötige es „politische Signale“, damit die Stadtfinanzen nicht aus dem Ruder liefen.

Rücklage ist spätestens 2023 aufgebraucht

Insbesondere wegen der rasant steigenden Ausgaben für Personal und der in den kommenden Jahren anstehenden großen Bauvorhaben bei den Schulen und Kitas steuere Lehrte auf finanziell unwägbare Zeiten zu. Die derzeit noch stattliche Rücklage von mehr als 33 Millionen Euro werde spätestens im Jahr 2023 aufgebraucht sein, lautet die Prognose. Dann droht der Stadt nach heutiger Berechnung ein Konsolidierungskonzept mit schmerzhaften Einschnitten bei den sogenannten freiwilligen Leistungen.

Auch Nachmittagsbetreuung LeNa ist im Visier

Auf der Suche nach Sparpotenzial hat Prüße auch das nachmittägliche Betreuungsprogramm an den Lehrter Grundschulen ( LeNa) ins Visier genommen, das insbesondere durch seinen Personalaufwand eine finanzielle Belastung darstellt. Er sei „ein Fan“ dieses Projekts, betont der Bürgermeister, und er wolle es auch nicht abschaffen. Aber es gebe bei LeNa durchaus Potenzial für Einsparungen. Man müsse beispielsweise nicht jede Grundschule im Stadtgebiet damit ausstatten, sondern könnte benachbarte Schulen quasi zusammenfassen. Auch über preiswerte sogenannte Komplettangebote beim Mittagessen müsse man in Sachen LeNa nun nachdenken.

