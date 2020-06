Vier Storchenpaare haben Nachwuchs

Steinwedel

Gleich in vier Lehrter Dörfern gibt es derzeit Storchennachwuchs: In Steinwedel sind zwei Jungstörche gesichtet worden, in Sievershausen drei, in Arpke einer und in Immensen sogar vier. „Insgesamt sitzen derzeit zehn kleine Störche in den Nestern – und alle sehen auch gesund und munter aus“, berichtet Reinhard Löhmer, Weißstorchbeauftragter der Region Hannover.

Naturfotograf Bernd Moßmann hat Steinwedels Störche beim Füttern der Jungen mit der Kamera festgehalten. Im Nest am Paradiesweg hat er vor ein paar Tagen die beiden kleinen Störche ausfindig gemacht. „Sie haben ordentlich den Hals gereckt, um von ihren Eltern Futter zu bekommen. Der etwas ältere Jungstorch trainiert bereits seine Flügel“, berichtet Moßmann.

Die Storchenmama in Steinwedel kümmert sich derzeit um zwei Junge. Quelle: Bernd Moßmann

Steinwedels Störche haben sich Anfang Februar gepaart

Der Burgdorfer fotografiert die Störche schon seit Jahren immer wieder. Dieses Mal hatte er die Hoffnung auf Nachwuchs in Steinwedel allerdings schon fast aufgegeben. Bereits Anfang Februar hatte er die Störche bei ihrer Paarung fotografiert. „Und dann passierte in dem Nest erstmal nichts“, sagt Moßmann. Allerdings sei der Horst mittlerweile auch so groß, dass er die kleinen Küken darin vielleicht gar nicht habe sehen können.

Steinwedels Storchenpaar hat sich bereits Anfang Februar gepaart. Quelle: Bernd Moßmann

Weil der Naturfotograf den Ring am Bein der Störchin fotografiert hat, ist er sicher, dass es sich um dieselbe Storchendame handelt, die auch schon in den Vorjahren in Steinwedel gebrütet hat. „Sie hat die Ringnummer 1483, die kenne ich schon“, sagt Moßmann.

Experte zählt mehr Storchenpaare

Auch in den anderen Ortschaften scheinen die Störche ihren Nestern treu geblieben zu sein. Das vermutet auch Löhmer. Insgesamt sei die Paarzahl der Störche in diesem Jahr um zehn Prozent gestiegen. Den Bruterfolg bezeichnet der Weißstorchbeauftragte als „durchschnittlich“. Noch seien jedoch längst nicht alle kleinen Störche geschlüpft. „Die Spätbrüter kommen erst noch“, sagt er.

Der Experte schätzt, dass Steinwedels Störche jetzt etwa drei Wochen alt sein dürften. Im Nest auf dem Kamin der Sakristei in Sievershausen hat er drei Jungstörche gezählt. In Immensen waren es vier.

In Immensen haben sich dem Naturfotografen Bernd Moßmann drei von vier Jungstörchen gezeigt. Quelle: Bernd Moßmann

Eltern schmeißen tote Küken aus dem Nest

Im Nest auf dem Schornstein der Arpker Kirche waren laut Löhmer zunächst ebenfalls vier Junge geschlüpft. Nur ein kleiner Storch hat jedoch überlebt. Die drei anderen Jungvögel seien leider gestorben.

Arpkes Pastorin Anna Walpuski hat einen toten Jungstorch am Boden gefunden, zwei kleine Störche hätten tot am Nestrand gehangen. Diese wurden vermutlich von ihren Eltern aus dem Nest geworfen. „Und die toten Jungstörche waren dann irgendwann weg“, sagt Walpuksi. Löhmer vermutet, dass Tiere wie Marder, Waschbären oder Katzen sich die Küken geholt haben. „Das ist nun mal die Natur“, sagt er.

