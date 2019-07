Steinwdel/Immensen

Noch vor zehn oder 15 Jahren war der Anblick eines Storchs in unseren Breiten selten. Das hat sich geändert. Das Jahr 2019 jedenfalls beschert in der Region Hannover einen wahren Storchen-Boom. 153 Jungtiere haben die Experten Ende Juni in den Nestern rings um Hannover gezählt. Auch auf der Kirche in Arpke, am Paradies in Steinwedel und an der Lüneburger Straße in Immensen sind aus den Küken mittlerweile stattliche Jungstörche geworden.

Im Immenser Storchennest lassen sich drei Jungtiere noch füttern. Quelle: Bernd Mossmann

Nun werden die Tiere so langsam selbstständig. Das hat Naturfotograf Bernd Moßmann jetzt bei Steinwedel beobachtet und abgelichtet. Einer der jungen Störche geht bereits selbst fleißig auf Nahrungssuche auf einer Wiese. Dass er dabei direkt neben Kühen und Kälbchen stolziert, scheint ihn kaum zu stören. Auf dem Horst in Immensen bietet sich unterdessen noch ein anderes Bild. Drei Jungtiere lassen sich dort noch von einem Altstorch bedienen und teilen sich die angelieferte Nahrung.

Von Achim Gückel