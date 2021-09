Lehrte

Mit geschlossenen Augen hätten man glauben mögen, er steht leibhaftig vor einem. Udo Jürgens, jener im Dezember 2014 verstorbene Großmeister der gehobenen Unterhaltungsmusik. Doch die Gäste im Kurt-Hirschfeld-Forum hatten an diesem Abend allesamt ihre Augen geöffnet, um zu sehen, was auf der Bühne geschieht. Dort sahen sie Peter Frank, dessen Stimme dicht an jene des des verstorbenen Musikers heranreicht. Und genau das war es, was diesen Konzertabend in Lehrte so besonders machte.

„Aber bitte mit Dame“ heißt die Revue, die sich mit dem Leben und Werk von Udo Jürgens beschäftigt, und die die Forum für wohlige Stimmung unter den Gästen sorgte. Das Publikum feierte die Evergreens wie „Mit 66 Jahren“ oder „Aber bitte mit Sahne“. Zusammen mit der Sängerin Charlotte Heinke zelebrierte Frank die unvergessenen Melodien mit persönlichem Feingefühl.

Eine ganz besondere Herzensangelegenheit

Für Nostalgieschwärmer gab es „17 Jahr, blondes Haar“ und „Ich war noch niemals in New York“. In Anlehnung an das daraus entstandene Musical begeisterte Heinke mit ihrer Interpretation des Klassikers „New York, New York“. Denn sie selbst ist eine der Hauptdarstellerin in diesem Udo Jürgens-Musical. Und sie hat den Entertainer noch persönlich kennen gelernt.

Lesen Sie auch: Am 23. September beginnt die neue Theaterspielzeit in Lehrte

Eine ganz besondere Herzensangelegenheit ist den beiden Musikern zudem die Stiftung von Jenny Jürgens, Tochter des berühmten Sängers, hinzuweisen. Diese kümmert sich um ältere Menschen, die einsam in Altersarmut leben. Die berührende Eigenkomposition von Frank, die den Titel der Stiftung „Herzwerk“ trägt, ging an diesem Abend im Forum besonders unter die Haut.

Mit einem Ohrwurm geht es auf den Heimweg

Aber auch die eher unbekannte Seite von Udo Jürgens erhielt an diesem Abend eine Stimme. Denn er war ein großer Jazz-Liebhaber. Für das authentische Swing-Gefühl mischte die vierköpfige Begleitband mit ihren fabelhaften Bläsersätzen die Stimmung auf. Mit der Zugabe, dem Klassiker „Griechischer Wein“ endete dann der fulminante Abend mit der Musik von Udo Jürgens Revue und seinem stimmlichen Double Peter Frank. Und auf dem Heimweg pfiff sicher so mancher der Gäste einen der Ohrwürmer leise vor sich in.

Von Susanne Hanke