Der Findling mit der nicht mehr leserlichen Schrifttafel verschwindet, eine weithin sichtbare Stele ersetzt ihn: So wird Lehrte künftig an die Zwangsarbeiter erinnern, die in der Nazi-Zeit im Reichsbahnlager Ida am Eisenbahnlängsweg interniert waren. SPD, Grüne und Linke setzen das jetzt durch. Die CDU hatte eine andere Idee.