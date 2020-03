Kirsten Kuhlgatz hält Aufstellungspredigt in St. Petri

Steinwedel

Wenn die Steinwedeler St.-Petri-Kirche so voll ist, dass kurz vor dem Gottesdienst die Liedblätter ausgehen und Besucher auch auf der Empore Platz nehmen, gibt es entweder hinterher Weihnachtsgeschenke oder vorher einen besonderen Grund. Am Sonntag galt Letzteres: Die Kirchengemeinde sucht seit einem guten halben Jahr wieder Beistand im Pastorenamt – Kirsten Kuhlgatz, bislang Pastorin in der Kirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen, will diesen leisten und stellte sich den rund 120 Besuchern am frühen Sonntagabend in einem Aufstellungsgottesdienst vor.

Kuhlgatz nimmt Bezug auf Vertreibung aus dem Paradies

Die Ausschreibung für die Pfarrstelle habe sie irritiert, sagte Kuhlgatz zu Beginn ihrer Predigt: Darin habe gestanden, sie solle „zwischen Paradies und Himmelreich“ Gemeinde gestalten. Erst habe sie nach einer verqueren Erklärung dafür gesucht. Dann habe man ihr erklärt, dass Steinwedel zwischen zwei Flurstücken liegt, die Paradies und Himmelreich heißen.

Daraufhin nahm Kuhlgatz Bezug zur Bibelgeschichte von Adam und Eva. Diese beiden ersten Menschen der Bibel werden aus dem Paradies vertrieben, nachdem eine Schlange sie dazu verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Das hatte Gott ihnen verboten. Sie verbinde mit der Vertreibung drei Nachrichten, sagte Kuhlgatz: eine schlechte, eine neutrale und eine gute. Das Versprechen, wer vom Baum esse, werde wie Gott, sei nur teilweise eingetreten. Zwar erkenne der Mensch nun seine Ängste und Schwachpunkte. Dennoch: „Gott ist immer noch eine andere Liga.“ Das sei die schlechte Nachricht.

Neutral sei, dass der Mensch durch die Vertreibung Verantwortung übernehmen könne und müsse: „Das ist manchmal spannend, manchmal aber auch furchtbar mühsam.“ Gefährlich werde das, „wenn Menschlichkeit nur noch für einige gilt“. Und dann gebe es ja noch eine gute Nachricht: „Gott lässt sich mit Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben.“ Damit schlug Kuhlgatz den Bogen zum Anfang ihrer Predigt: Auch Christen befänden sich heutzutage jenseits von Eden – eben zwischen Paradies und Himmelreich. Hier wolle sie gerne das Gemeindeleben mitgestalten.

Einführungsgottesdienst für Juli geplant

Zwar hat der Kirchenvorstand der St.-Petri-Kirchengemeinde Kuhlgatz bereits einstimmig zur neuen Steinwedeler Pastorin gewählt – offiziell im Amt ist sie damit aber noch nicht: „Der Aufstellungsgottesdienst war eine Art Bewerbung vor der Gemeinde“, sagte Björn Rohloff, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Bis Sonnabend, 7. März, können Gemeindemitglieder noch Einspruch gegen das Votum erheben. „Wir machen uns keine Sorgen, dass das passiert“, sagte Rohloff. Ihren Dienst in Steinwedel soll Kirsten Kuhlgatz am 16. Juli antreten, den Einführungsgottesdienst plant die Kirchengemeinde für Sonntag, 19. Juli.

