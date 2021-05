Arpke

Mit den Hähnchen fing alles an. Seit Steffen Aselmann sich im vergangenen Jahr dazu entschlossen hat, den elterlichen Bauernhof am Westerende in Arpke wieder zu neuem Leben zu erwecken, hält er dort derzeit 200 Masthähnchen. Mit mobilen Ställen bewegt er die Tiere täglich auf einen frischen Weideabschnitt.

75 Hähnchen sind es auf elf Quadratmetern. „In der konservativen Hähnchenhaltung sind es dreimal so viele“, erklärt Aselmann. Das Wohl der Tiere steht für den Start-up-Landwirt, wie er sich selbst nennt, an erster Stelle. Bei seiner Haltungsweise kommt er ohne Antibiotika und beim Futter ohne Gentechnik aus. Stichworte wie regenerative Landwirtschaft, Ganzheitlichkeit, biologische Vielfalt, Kreislauf der Natur und Rhythmus der Jahreszeiten spielen eine Rolle. „Wir verstehen unseren Hof als Ökosystem, in dem Bodenorganismen, Pflanzen, Nutztiere und Menschen ihren Platz haben und einander ergänzen“, erklärt Aselmann.

Im Gemüsegarten gedeihen 30 Sorten

Noch ist allerdings vieles erst im Aufbau. Auf knapp 380 Quadratmetern entsteht in Handarbeit ein Gemüsegarten mit etwa 30 verschiedenen Sorten für die Direktvermarktung. Von Ende Mai bis Anfang Oktober bietet Aselmann jede Woche eine Abo-Gemüsekiste an. Selbstversorger können Parzellen pachten und dort eigenes Gemüse anbauen.

Von A wie Auberginen bis Z wie Zwiebeln: Im Gemüsegarten wachsen etwa 30 verschiedene Sorten. Quelle: Katja Eggers

Hinter dem Gemüsebeet hat der Arpker ein Blumenfeld mit Schnittblumen zum Selbstschneiden angelegt. „Die Tulpen sind schon alle durch, als nächstes kommen Sommerblumen wie Kornblumen und Löwenmäulchen“, erklärt Aselmann. Das Blumenbeet hat im Ökosystem des Hofes seinen Platz aber auch als Lebensraum für viele nützliche Insekten.

Die Tulpen sind bereits verblüht, die Sommerblumen müssen noch wachsen: Auf dem Feld am Rande der Weideflächen gedeihen Schnittblumen zum Selbstschneiden Quelle: Katja Eggers

Darüber hinaus gackern und picken auf Hof Aselmann noch 100 Legehennen und possierliche Wachteln. Die Eier der Legehennen werden täglich frisch am Hoftor verkauft. Die kleinen Wachteleier sind derweil ein Saisonprodukt – in der dunklen Jahreszeit hören die Tiere auf zu legen.

Begeisterung für Jesus führte ihn zur Heilsarmee

Alles in allem schafft Aselmann auf kleiner Fläche eine große Vielfalt. Denn von den 32 Hektar, die der Betrieb umfasst, bewirtschaftet er gerade einmal fünf. Der Rest ist verpachtet. Ursprünglich wurde der Hof seit Jahrhunderten als Vollerwerbs- und Familienbetrieb mit Ackerbau und Viehzucht bewirtschaftet.

Dass auch Aselmann Junior eine Ausbildung zum Landwirt machte, lag nah. „Die große Leidenschaft, den Hof auch tatsächlich zu übernehmen, hat mir aber irgendwie gefehlt“, sagt Aselmann. Die Begeisterung für Jesus Christus und den Wunsch, etwas Gutes zu tun, führten den Arpker stattdessen zur Heilsarmee. In Hamburg arbeitete er mit Obdachlosen auf St. Pauli, in Hannover zuletzt mit sozial Bedürftigen. Nach seiner theologischen Ausbildung wurde Aselmann zum hauptamtlicher Pastor in der Heilsarmee ordiniert.

Aus streng kontrollierter Öko-Zucht: Die Hennen legen täglich frische Eier Quelle: Katja Eggers

Corona machte viele Ideen zunichte

Seit 2013 lebt er mit seiner Frau, den drei Kindern und seinen Eltern wieder auf dem Hof am Westerende. „Als ich 2019 ein Jahr in Elternzeit war, reifte in mir die Vision, den Hof in Teilen wieder selbst profitabel und auf naturnahe Weise zu bewirtschaften“, berichtet Aselmann. Corona machte Ideen wie geplante Hoffeste jedoch zunichte.

Seine Entscheidung für die Landwirtschaft hat der Start-up-Bauer dennoch nie bereut. Theologisch ist er ehrenamtlich immer noch ab und zu im Einsatz, unter anderem als Prediger in der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Arpke. Ab und zu wünscht sich Bauer Aselmann allerdings mehr Kontakt mit Menschen. Sein Traum: Sozial Benachteiligte vielleicht irgendwann in Projekten in den Lebensalltag auf dem Hof zu integrieren.

