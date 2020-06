Stadtwerke warnen in Corona-Zeiten vor Haustürgeschäften

Lehrte

Dass die Stadtwerke Lehrte vor dubiosen Haustürgeschäften warnen, ist nichts Neues. Denn es kommt immer wieder vor, dass Vertreter von Energieunternehmen an den Türen klingeln und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Derzeit machen die Stadtwerke aber noch aus anderen Gründen auf Haustürgeschäfte aufmerksam. „Wir finden es unverantwortlich, dass Außendienstmitarbeiter von Eon Energie Deutschland in Zeiten von Corona und landesweiten Kontaktverboten versuchen, Lehrter Bürger an der Haustür vom Abschluss von Strom- und Gasverträgen zu überzeugen“, erklärt Björn Rust, Vertriebsleiter der Stadtwerke.

„Kontakte auf das Allernötigste beschränken“

Haustürgeschäfte sind laut Rust zwar gesetzlich nicht verboten und in der Branche Gang und gäbe. Aus Sicht der Stadtwerke hat Eon „die Lage bis heute aber wohl noch nicht verstanden“. Gerade jetzt, wo die Politik die Einschränkungen wieder etwas lockere, solle die neu gewonnene Freiheit nicht aufs Spiel gesetzt werden. „Kontakte sollten nur auf das Allernötigste beschränkt werden, Haustürgeschäfte halten wir daher für absolut überflüssig“, sagt Rust.

E.ON-Mitarbeiter haben Hygieneschulung durchlaufen

Eon-Pressesprecher Stefan Moriße beteuert auf Nachfrage hingegen, dass für den Direktvertrieb umfangreiche Hygienevorkehrungen getroffen worden seien. „Die Mitarbeiter haben eine verpflichtende Hygieneschulung zum Thema Corona durchlaufen und sind angehalten, stets den Sicherheitsabstand zum Kunden zu halten“, betont Moriße. Die Beratungen fänden selbstverständlich kontaktlos statt, die Mitarbeiter würden zudem über Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel verfügen.

In der Phase der strengen Ausgangsbeschränkungen hätte Eon die persönlichen Beratungsgespräche an der Haustür zudem ausgesetzt. „Aufgrund der allgemeinen Lockerungen der Restriktionen haben wir uns aber entschieden, den Direktvertrieb unter Einhaltung sehr strenger Schutzvorkehrungen wieder zu beginnen“, erklärt Moriße. Darüber hinaus würden die Beratungen an der Tür auch nur dann stattfinden, wenn der Kunde dies wünsche.

Stadtwerke empfehlen, Angebote genau zu prüfen

Bei den Stadtwerken sieht man die Haustürgeschäfte trotzdem kritisch – vor allem, weil die Kunden an der Haustür Online-Verträge über ein Tablet abschließen sollen. „Wie die Mitarbeiter dabei den gebotenen Abstand halten wollen, ist mir schleierhaft“, erklärt Rust.

Der Vertriebsleiter der Lehrter Stadtwerke kritisiert die Haustürgeschäfte aber auch generell. Kunden würden dabei häufig unter Druck gesetzt. „Gerade Ältere tauchen dann häufig bei uns auf und suchen Hilfe, weil sie sich überrumpelt fühlen“, berichtet Rust. Er empfiehlt, sich Zeit zu lassen, um Angebote genau zu prüfen und an der Haustür generell nichts zu unterschreiben.

Rust weist darauf hin, dass derzeit auch vermehrt Werbebriefe von Eon in den Lehrter Briefkästen zu finden seien. Darin werde weder ein Arbeits- noch ein Grundpreis genannt. „Die Rede ist lediglich von Bonuszahlungen und Rabatten“, betont Rust.

Von Katja Eggers