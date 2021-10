Lehrte

Der Wasserturm gegenüber des Firmensitzes der Stadtwerke im Stadtpark ist eines der bekanntesten Bauwerke in Lehrte, ein echtes Wahrzeichen für die Stadt. Deshalb haben die Stadtwerke, denen der Turm gehört, jetzt einen Wettbewerb um das 1912 errichtete Gebäude ins Leben gerufen. Kinder im Kita- und Grundschulalter sollen den Turm malen. Wer das am schönsten oder originellsten macht, bekommt einen ungewöhnlichen Preis – ein Puzzle mit dem selbst gemalten Bild als Motiv sowie eine Geldspende für die eigene Kita oder Grundschule. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 31. Oktober.

Gestaltung ist völlig offen

Regeln, wie das Bild des Lehrter Wasserturms aussehen soll, gibt es nicht. Die Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler dürfen ihrer Kreativität also freien Lauf lassen. Der Spaß an den Ideen solle im Vordergrund stehen, betonen die Stadtwerke. Die Bilder können als Einzelleistung, von der gesamten Klasse oder von einer Gruppe von Kindern gestaltet werden. Anschließend wählt eine Jury die besten Bilder aus.

Lesen sie auch: Als der Lehrter Wasserturm plötzlich grün war

Bewertet werden die Bilder in zwei Gruppen, je nach Alter der kleinen Künstlerinnen und Künstler. Demnach wird es also zwei Gewinner geben. Und deren Bilder werden dann die Motive für zwei Puzzles, die anschließend feierlich an die Kinder überreicht werden. Zudem wollen die Stadtwerke die Puzzles in der Vorweihnachtszeit in begrenzter Stückzahl auch in ihrem Kundencenter an der Germaniastraße verkaufen. Den Erlös aus diesen Einnahmen soll dann an die Kita oder die Grundschule gehen, deren Kinder die Gewinnerbilder gestaltet haben.

Preisverleihung findet am 1. Dezember statt

Die Kitas und Grundschulen werden gebeten, ihre Bilder gebündelt per Post an die Stadtwerke an der Germaniastraße zu senden. Die Preisverleihung und der Beginn des Puzzle-Verkaufs sind für Mittwoch, 1. Dezember, geplant.

Von Marie Pinkert