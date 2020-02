Stadtbibliothek: Die digitalen Medien legen rasant zu

Lehrte

Eine Bibliothek ist auch im Zeitalter von Internet und Onlinemedien kein Auslaufmodell. Aber sie muss digital werden. Das ist die Essenz aus der jüngsten Jahresstatistik der Stadt- und Schulbibliothek Lehrte. Die Einrichtung hat die Anzahl der Ausleihen leicht steigern können. Knapp 31 Prozent davon entfallen mittlerweile auf elektronische Medien. Außerdem werden die Öffnungszeiten nun dauerhaft auf den ersten Sonnabend im Monat ausgeweitet, weil an diesem Termin gern Familien in der Bibliothek an der Burgdorfer Straße stöbern.

„Alles, was digital ist, liegt im Trend“, sagt Bibliotheksleiterin Ingrid Klug rundheraus und nennt auch Zahlen. Von den exakt 128.087 Ausleihen in der Hauptstelle sowie in den Zweigstellen in Hämelerwald, Ahlten und Arpke im Jahr 2019 (574 mehr als 2018) entfielen 39.592 auf sogenannte Non-Print-Medien, also auf E-Books, elektronische Spiele, Audiomedien und Tonie-Figuren.

Tonies sind bei Kindern der Renner

Insbesondere Letztere sind echte Renner. Mit den Tonie-Figuren samt Musikbox können sich Kinder Hörbücher oder Liedersammlungen anhören. Anfang vergangenen Jahres hatte die Bibliothek die ersten Tonies angeschafft. Mittlerweile sind es 66 Stück, mitunter sind nahezu alle im Umlauf, und die Vormerkungen häufen sich.

Sehr beliebt: Die Tonie-Figuren samt Mediabox, mit denen sich Kinder Geschichten vorlesen lassen oder Lieder hören können. Quelle: Achim Gückel

Steigende Zahlen verzeichnet die Stadtbibliothek auch bei der Onleihe, in der 138 niedersächsische Bibliotheken im Verbund zum Beispiel E-Books zur Ausleihe anbieten. 144.813 Medien sind dort im landesweiten digitalen Bestand vorhanden. 13.257-mal griffen Lehrter im vergangenen Jahr auf diese Angebote zu.

Die Bibliothek wird zum Aufenthaltsort

67.006 Medien hat die Stadtbibliothek insgesamt. Mit gut 55.000 Stück ist das Kontingent an Büchern am größten. Doch der Anteil der Ausleihen verschiebt sich immer mehr in Richtung digitaler Medien. 75.223-mal griffen die Bibliotheksnutzer im vergangenen Jahr zum Buch, 39.592-mal bedienten sie sich bei den rund 9400 vorhandenen digitalen Medien. „Bei Kindern laufen Spiele für Nintendo und Play-Station wie verrückt“, sagt Bibliotheksmitarbeiter Marcus Gelfert.

Klug hat unterdessen noch einen anderen Trend beobachtet: „Die Bibliothek wird mehr und mehr zum Arbeits- und Aufenthaltsort.“ Schüler kämen mit ihren Laptops, um in Ruhe Arbeiten für den Unterricht zu erledigen. Auch als Treffpunkt für Bücherfreunde oder als Veranstaltungsort stehe die Stadtbibliothek immer mehr im Fokus, meint die Bibliotheksleiterin.

Sonnabends kommen ganze Familien zum Stöbern

Zu dieser Entwicklung passen auch die Erfahrungen, die Klug und ihre Mitarbeiter mit den Öffnungszeiten von 10 bis 13.30 Uhr am jedem ersten Sonnabend im Monat gemacht haben. „Das ist gut angenommen worden“, sagt Klug. Vor zwei Jahren hatte der Probelauf mit der Öffnung an den Sonnabenden begonnen, und im Gegenzug war die übliche Öffnungszeit am Mittwoch eingestellt worden. Nun steht fest: Die Sonnabendöffnung bleibt in der getesteten Form dauerhaft erhalten, und mittwochs öffnet die Bibliothek ebenfalls wieder von 10 bis 13.30 Uhr.

An den zwölf Sonnabenden, an denen die Bibliothek im vergangenen Jahr geöffnet war, kamen laut Klugs Zählung 620 Besucher, die 1984 Medien ausliehen. Und dabei ließen sie sich offenbar viel Zeit. „Es kommen ganze Familien, die dann in Ruhe stöbern“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Erwachsene greifen seltener zum Sachbuch

Negative Trends gibt es unterdessen auch. Sachbücher etwa werden von Erwachsenen immer seltener ausgeliehen, haben die Mitarbeiter der Bibliothek registriert. Kinder- und Jugendbücher liefen indes immer besser.

Und noch einen neuen Service hat die Stadtbibliothek neuerdings parat: Kunden können dort ihren Leseausweis, Eintrittskarten für Lesungen oder andere Gebühren ab sofort mit der EC-Karte zahlen.

Geöffnet ist die Einrichtung neben dem Kurt-Hirschfeld-Forum montags, mittwochs und freitags von 10 bis 13.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 19 Uhr sowie an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 13.30 Uhr. Ein Leseausweis kostet 12 Euro im Jahr, ermäßigt 5 Euro. Kinder und Schüler können kostenfrei lesen.

Von Achim Gückel