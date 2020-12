Lehrte

Lehrte hat in den vergangenen Jahren mehrere Baugebiete ausgewiesen – und will weiter wachsen. Mit einem Baulückenkataster sollen nun Grundstücke für eine mögliche Bebauung ausfindig gemacht werden.

Schon vor einigen Jahren hat sich der Rat der Stadt Lehrte dazu entschlossen, die Ausweisung neuer Baugebiete auf der grünen Wiese abzuwenden, um der Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken. Der Bedarf nach neuen Baugrundstücken ist allerdings nach wie vor ungebrochen.

Deswegen hatte die Stadt im Jahr 2013 ein Baulückenkataster erstellt, in dem potenziell bebaubare Grundstücke in der Kernstadt und den Ortsteilen aufgelistet wurden. Bei einer solchen Verdichtung könne man die bereits vorhandene Infrastruktur wie Straßen und Versorgungsleitungen nutzen, hieß es damals aus dem Rathaus. Jetzt will die Stadtverwaltung das Kataster auf den neuesten Stand bringen. Dazu wird die sie nun Eigentümer anschreiben, deren Grundstücke nicht oder nur gering bebaut sind.

300 Eigentümer bekommen Fragebögen geschickt

Auf rund 300 Eigentümer trifft das laut Stadtverwaltung nun zu. Sie bekommen jetzt einen Fragebogen zugesandt, in dem nach der grundsätzlichen Bereitschaft gefragt wird, ob die Grundbesitzer bereit wären, das Grundstück in das Baulückenkataster aufzunehmen.

Stadtsprecher Fabian Nolting weist darauf hin, dass das Kataster nur ein Erfolg werden könne, wenn möglichst allen Angeschriebenen den Fragebogen ausgefüllt zurückschickten –„auch wenn kein Interesse an der Aufnahme des Grundstücks in das Baulückenkataster besteht“. Das Ausfüllen des Vordruckes sei mit keinerlei Verpflichtung verbunden, sagt Nolting.

Kataster wird auf der Homepage der Stadt veröffentlicht

Nach der Aktualisierung soll das Kataster auf der Homepage der Stadt Lehrte veröffentlicht werden, damit Bauwillige einen leichteren Überblick über verfügbare Baugrundstücke in der Stadt erhalten.

Bei der Entwicklung des ersten Katasters vor sieben Jahren waren immerhin 380 geeignete Grundstücke erkannt worden. Zumindest eine Handvoll davon ist inzwischen bebaut worden. Derzeit entsteht beispielsweise in der Windmühlenstraße ein Mehrfamilienhaus.

Von Michael Schütz