Stadt Lehrte soll 8 Millionen Euro an Steuern zurückzahlen

In Lehrtes Haushaltsentwurf klafft ohnehin schon eine Lücke von gut einer Million Euro. Doch sie könnte noch erheblich größer werden: Ein Unternehmen habe das Finanzamt verklagt, berichtete die im Rathaus für die Finanzen zuständige Fachdienstleiterin Anja Stecker den Mitgliedern des Haushaltsausschusses.

Wenn die Klage Erfolg hat, müsse Lehrte fast 5 Millionen Euro Gewerbesteuer zurückzahlen. Hinzu kämen bis zum Ende dieses Jahres Zinsen von gut 3 Millionen Euro. Sollte in diesem Jahr kein Urteil mehr gefällt werden, kämen noch für jeden Monat mehr als 38.000 Euro obendrauf. Die hohen Zinsen resultieren daraus, dass sich die Rückforderung auf Zahlungen in den Jahren 2008 bis 2011 bezieht.

Die Stadt habe die Warnung des Finanzamtes jetzt sehr kurzfristig erhalten, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Das sei ungewöhnlich, und deshalb gehe die Verwaltung davon aus, dass Lehrte mit einem für die Stadt negativen Urteil rechnen müsse. Darum soll die Zahlung noch in den Doppelhaushalt für 2020/21 eingestellt werden.

Unter dem Strich fehlen 4 Millionen Euro

Die tatsächliche Belastung des Lehrter Haushalts fällt allerdings deutlich niedriger aus als die unter Umständen zunächst fällig werdenden 8 Millionen Euro: Die Region müsste einen Teil der Gewerbesteuerumlage zurückzahlen, und die Zuweisungen des Landes würden wegen der dann geringeren Steuerkraft der Stadt höher ausfallen. Unter dem Strich würden Lehrte aber immer noch rund 4 Millionen Euro fehlen.

Angesichts der schlechten Nachrichten ließen sich Ausschussmitglieder die von der Verwaltung vorgelegte Liste mit zusätzlich geplanten Stellen intensiv erläutern und hinterfragten sie kritisch. Immerhin sollen in diesem und im nächsten Jahr 77,5 neue Stellen geschaffen werden – das entspricht deutlich mehr als zehn Prozent des aktuellen Personalbestands.

Ratsbeschlüsse erfordern mehr Personal

Bürgermeister Frank Prüße machte jedoch darauf aufmerksam, dass der zusätzliche Bedarf fast ausschließlich aus politischen Beschlüssen des Rates resultiere. Als Beispiel nannte er einen weiteren Bauhofmitarbeiter. Der Rat habe beschlossen, einen Ordnungsdienst einzusetzen, der Müll, Verunreinigungen und Zerstörungen aufspüren soll. Das mache der auch fleißig, was aber zu zusätzlicher Arbeit für den Bauhof führe. „Das ist ja auch gut“, sagte Prüße, „ Lehrte wird sauberer“. Aber das koste eben Geld.

Erheblich mehr Personal wird künftig für die Kindergärten benötigt. Zum einen werden in den nächsten Jahren fünf neue gebaut, und zum anderen wird die Nachmittagsbetreuung ausgebaut. Um die benötigte Zahl von Erzieherinnen überhaupt finden zu können, will die Stadt sie möglichst schon während der Ausbildung an sich binden. Jede Kita soll deshalb zunächst eine, später zwei Stellen bekommen, auf denen die Schülerinnen an den unterrichtsfreien Tagen eingesetzt werden können. Kosten: jährlich knapp 900.000 Euro.

Politik will nach Einsparungen suchen

Noch etwas mehr kostet die Ausweitung von LeNa, der Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen. Dafür werden nach den Berechnungen der Verwaltung 20 zusätzliche Kräfte benötigt, zum Teil pädagogische, zum Teil auch hauswirtschaftliche. Auch für die Digitalisierung und die Feuerwehr soll mehr Personal eingestellt werden. Und die vielen neuen Beschäftigten sorgen auch in der Personalabteilung für Mehrarbeit. Sie soll um 1,5 Stellen aufgestockt werden.

Angesichts der schwierigen finanziellen Lage soll der Stellenplan nun noch einmal genau unter die Lupe genommen und nach Einsparmöglichkeiten gesucht werden. Das wird zunächst in den Fraktionen geschehen, aber Sprecher der Parteien regten auch eine interfraktionelle Zusammenarbeit an.

