Die Stadt Lehrte bietet einen besonderen Service zur Kommunalwahl am 12. September an. Wer die Wahlergebnisse aus erster Hand erfahren möchte, hat dazu im Saal des Rathauses die Gelegenheit. Die Live-Präsentation auf Großbildleinwand beginnt um 19.30 Uhr.

Viel Interesse an den Wahlergebnisses aus erster Hand: So sah es am Abend der Kommunalwahl im September 2016 im Saal des Lehrter Rathauses aus. Quelle: Achim Gückel (Archiv)