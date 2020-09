Lehrte

Gibt es in Lehrte nichts zu sehen und nichts zu erleben? Unter den mehr als 30 Touren beim Entdeckertag in der Region Hannover am Sonnabend, 12. September, ist keine einzige, die in die Eisenbahnerstadt oder einen ihrer Ortsteile führt. Wenn die Besucher in die Region ausschwärmen, werden sie also Lehrte links liegen lassen und etwa auf dem Gutshof in Sehnde-Rethmar oder im Stadtmuseum in Burgdorf Station machen. Dass Lehrte in diesem Jahr nichts zu bieten hat, liege auch an Corona, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Tatsächlich ist eines der klassischen Lehrter Tourenziele am Entdeckertag wegen der Corona-Abstandsregeln nicht wieder am Start – das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof. Denn dort ist unter anderem der Treppenaufgang so eng, dass kein Einbahnverkehr für die Besucherströme möglich ist. Auch die geplanten Stadtrundgänge mit dem Stadtmarketing Lehrte habe man nicht auf die Beine stellen können, sagt Sprecher Fabian Nolting. Als außergewöhnliches Tourenziel habe man auch wieder das im vergangenen Jahr erstmals angebotene Hundeschwimmen zum Abschluss der Freibadsaison ins Auge gefasst. Doch das sei in diesem Jahr wegen der Verlängerung der Freibadesaison nicht möglich.

„Wir haben auch einen schönen Stadtpark“

Nolting hofft trotzdem, dass am Entdeckertag Gäste nach Lehrte kommen. Diese könnten zum Beispiel um 15.30 Uhr die Finissage der Ausstellung „Am Anfang war das Material“ in der Städtischen Galerie besuchen – auch wenn das kein offizielles Tourenziel sei. „Und einen schönen Stadtpark haben wir auch“, meint Nolting.

Lehrte ist mit seiner Zurückhaltung beim Entdeckertag indes nicht allein unter den Kommunen der Region Hannover. Auch nach Langenhagen, Burgwedel, Isernhagen, Pattensen und Wunstorf führen in diesem Jahr keine offiziellen Touren.

Von Achim Gückel