Kita-Plätze: In Lehrte fehlen im Sommer nur sehr wenige Plätze

Unsere Berichterstattung über die aktuelle Situation in den den Lehrter Kindertagesstätten in dieser Woche hat Irritationen hervorgerufen. Darin war davon die Rede, dass noch in diesem Sommer 680 Plätze in den Lehrter Kitas fehlten. Diese Darstellung ist jedoch nicht korrekt und bedarf einer Klarstellung. Die Stadtverwaltung betont nun, dass vielmehr nur eine relativ kleine Lücke der Versorgung mit Kita-Plätzen in diesem Sommer zu erwarten sei.

Die Zahl von 680 möglicherweise fehlenden Plätzen ergibt sich aus den Prognosen im jetzt auch vom Lehrter Rat verabschiedeten Kita-Bedarfsplan. Sie bezieht sich aber nicht auf eine aktuelle oder in diesem Sommer eintretende Situation, sondern ist eine Prognose und ein Worst-Case-Szenario. Würde Lehrte von jetzt an bis zum Jahr 2023 keine weiteren Anstrengungen unternehmen, um neue Betreuungsplätze zu schaffen, könnte es theoretisch zu einer derart großen Lücke kommen, lautet das Ergebnis der 59 Seiten umfassenden Studie.

Bedarfsplan stellt Prognosen für die nächsten Jahre auf

Die Stadtverwaltung wehrt sich jetzt gegen die Darstellung, viele Lehrter Eltern, die ab August für ihr Kind einen Platz in einem Lehrter Kindergarten oder einer Krippe benötigten, müssten sich gedulden. Das sei falsch, betont Sprecher Fabian Nolting in einer Mitteilung.

Richtig sei vielmehr, dass die Kita-Bedarfsplanung 2020/2021 für die nächsten Jahre einen erheblichen Bedarf an Betreuungsplätzen für Ein- bis Sechsjährige sehe. Das ergäben die Prognosen, die etwa Faktoren wie eine steigende Geburtenzahl, aber auch die Errichtung neuer Baugebiete sowie ein weiterer Anstieg der Nachfrage nach Krippenplätzen berücksichtigen. „Daher muss gehandelt werden“, heißt es in dem Schreiben aus dem Rathaus. Und daher werde seitens der Verwaltung empfohlen, insgesamt 17 Krippengruppen für jeweils 15 Kinder und 17 Kindergartengruppen für jeweils 25 Kinder zu schaffen. Dadurch entstünden 680 neue Plätze.

Im Bereich der Krippen gibt es eine Lücke

Zu Beginn des Kita-Jahres in diesem August ergibt sich nach aktuellem Stand ein differenziertes Bild. Im Bereich der Krippen könne Lehrte den Bedarf tatsächlich nicht vollständig decken, schreibt Nolting. Aktuell sei davon auszugehen, dass für 23 Kinder kein Platz angeboten werden könne.

Schwer einzuschätzen sei die Lage im Bereich der Kindergärten, also bei den Kindern ab drei Jahren. Dort sei der Bedarf stark davon abhängig, wie viele sogenannte Flexi-Kinder, also zwischen dem 1. Juli und 30. September geborene Jungen und Mädchen, noch ein Jahr im Kindergarten bleiben und wie viele mit der Schule starten. „Diese Ungewissheit wird sich leider erst in den nächsten Wochen aufklären, da erst dann die Rückmeldungen von den Grundschulen vorliegen“, schreibt Nolting.

Die Spanne reiche von 29 fehlenden Kindergartenplätzen, wenn alle Flexi-Kinder ein Jahr länger in der Kita blieben, bis hin zu 68 freien Plätzen, wenn alle Flexi-Kinder zur Schule gingen. „Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte“, meint Nolting. Wahrscheinlich sei es jedoch, dass allen Kindergartenkindern in Lehrte zum Beginn des Kita-Jahres 2020/2021 ein Platz angeboten werden könne.

Von Achim Gückel