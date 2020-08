Der Umgang mit dem Pedelec will gekonnt sein. Denn mitunter fährt es sich ganz anders als ein herkömmliches Fahrrad. Aus diesem Grund bieten die Polizei und die Lehrter Stadtverwaltung jetzt einen Kusus an. Er richtet sich an Teilnehmer ab 50 Jahren. Noch sind Anmeldungen dafür möglich.