Lehrte

Bekommen die Lehrter in der Corona-Krise bald mehr Freiheiten? Das will die Stadt jetzt möglich machen. Bürgermeister Frank Prüße (CDU) hat Lehrte daher für einen Modellversuch des Landes zu kontrollierten Öffnungen in der Corona-Krise vorgeschlagen. Die Bewerbung ist am Mittwoch per E-Mail an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) gegangen. Das hat Prüße am Mittwochabend in der Onlinesitzung des Lehrter Rates verkündet.

Der Modellversuch orientiert sich an dem Tübinger Modell, bei dem Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Sport mit strengen Hygienekonzepten für Kunden und Besucher öffnen dürfen. Als Voraussetzung müssen diese einen aktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. „Dafür muss es in Lehrte natürlich möglichst viele Möglichkeiten zur Testung geben“, betont Prüße.

Lehrte will mit drei Säulen punkten

Das Ziel, mittels Vorlage von negativen Tests und Impfbescheinigungen wieder teilweise ein normales Leben möglich zu machen, verfolge die Verwaltung bereits seit mehr als vier Wochen, sagt Prüße: „Da waren die Modellkommunen noch gar nicht Thema.“ Mittlerweile hat es unter anderem Gespräche mit Einzelhändlern und Apotheken gegeben. „Bisher waren der Verwaltung bei dem Thema die Hände gebunden, Dank des Modellversuchs können wir nun erstmals aktiv werden und knien uns da jetzt voll rein“, sagt Lehrtes Bürgermeister.

Bei der Bewerbung als Modellkommune will Lehrte bei den Schnelltests mit drei Säulen punkten und setzt dabei auf Kooperationen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Sportvereinen und Apotheken. Für das Testzentrum des DRK ist demnach die Sporthalle an der Friedrichstraße im Gespräch. Apotheken, welche die Schnelltests nicht in ihren eigenen Räumen anbieten können, will die Stadt Räume zur Verfügung stellen. „Da würden wir gern zentrumsnahe Leerstände nutzen“, sagt Prüße. Konkrete Orte kann er aber noch nicht nennen.

In Lehrtes Innenstadtbereichen und Fußgängerzonen gilt eine Maskenpflicht. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

SV 06 will Testzentrum werden

Die dritte Säule wären Testzentren bei Sportvereinen. Bisher hat sich auf Prüßes Anfrage aber lediglich der SV 06 Lehrte gemeldet. „Wir haben uns bei der Region für die nötige Zertifizierung als Testzentrum beworben und warten auf die Rückmeldung“, berichtet 06-Chef Ulf Meldau. Getestet werden könnte demnach im Vereinsheim an der Mielestraße. Die Voraussetzungen sind laut Meldau dort ideal: „Es ist alles barrierefrei, wir haben diverse Umkleiden und separate Ein- und Ausgänge.“

Prüße betont, dass die Stadt die Testmöglichkeiten im großen Stil auf jeden Fall anbieten will, auch wenn Lehrte keine Modellkommune wird. Wichtig ist dem Bürgermeister, dass die Öffnungen nicht nur für den Einzelhandel und die Gastronomie, sondern auch für Kulturveranstaltungen und Sport gelten.

Prüße: „Mit diesem Pfund können wir wuchern“

Der Bürgermeister rechnet sich aber für Lehrte recht gute Chancen aus. „Mit den drei Säulen haben wir ein Pfund, mit dem wir wuchern können – das hat in dieser Form meines Wissens nach keine andere Kommune“, betont Prüße. Wann die Antwort der Landesregierung über Zulassung oder Ablehnung kommen könnte, wisse er nicht. Das Stadtoberhaupt geht aber davon aus, dass der Modellversuch mindestens vier Wochen oder länger läuft und auch entsprechend dokumentiert werden muss.

In der Onlineratssitzung hat Prüße für die Bewerbung als Modellkommune Dank und Lob erhalten. „Wir halten das für den richtigen Weg und würden uns sehr freuen, wenn Lehrte die Chance zur Teilnahme bekäme“, erklärte SPD-Fraktionschefin Maren Thomschke. Die Lehrter Sozialdemokraten hatten sich für eine zügige Öffnung der Lehrter Innenstadt mit intelligentem Testkonzept eingesetzt und die Beteiligung der Stadt an dem Modellprojekt gefordert.

Wer im Corona-Schnelltestzentrum mithelfen möchte, kann sich beim Deutschen Roten Kreuz per E-Mail an Info@ov-lehrte.drk.de oder telefonisch unter (05132) 3311 melden. Die Interessierten sollten neben ihren Kontaktdaten bereits mögliche Einsatztage und Zeiträume angeben.

Von Katja Eggers