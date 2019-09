Kommt jetzt endlich Bewegung in die Neugestaltung des Quartiers an Bahnhofstraße und Rathausplatz in Lehrte? Ein erster Schritt ist jedenfalls getan. Die Stadt ist in das Förderprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ aufgenommen worden und kann auf eine fünf-oder gar sechsstellige Summe hoffen.