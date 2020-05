St.-Petri-Gemeinde hängt Banner mit Bibelvers auf

Aligse/Steinwedel

Die St.-Petri-Kirchengemeinde hat in Aligse und Steinwedel Banner mit einem Paulus-Zitat aufgehängt. Damit folgt sie dem Beispiel der Pankratius-Gemeinde in Burgdorf. Der abgedruckte Bibelvers soll den vorbeikommenden Menschen in der Corona-Krise Mut und Hoffnung spenden. Auf dem Banner ist ein Vers aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an seinen engen Mitarbeiter Timotheus zu lesen: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“

Der Kirchenvorstand habe nicht lange mit der Entscheidung gezögert und sich sofort für die Aktion entschieden, zumal momentan keine Gottesdienste stattfinden können. „Es ist frappierend, wie gut dieser Bibelvers in die aktuelle Zeit passt“, sagt der Vorsitzende Björn Rohloff.

In Aligse hängt das Banner am Dorfteich. Quelle: privat

Botschaft soll auch ohne Corona-Krise inspirieren

In Steinwedel hat die Landwirtsfamilie Buhndorf ihre Scheunenwand am Kirchplatz zur Verfügung gestellt. Dort ist das Banner von der Straße aus gut zu lesen. Die Familie Schramm/Wischnat hat das Banner in Aligse an der Hauptstraße am Dorfteich angebracht. Dort wird sonst das Schützenfest angekündigt, die Volleyballmannschaften des SF Aligse weisen dort zudem auf ihre Großveranstaltungen hin.

Wie lange die Banner hängen bleiben werden, ist noch unklar. „Wir hoffen, dass es möglichst bald keinen Anlass mehr dafür gibt, aber auch ohne Corona-Krise empfinde ich die Botschaft als inspirierende Bereicherung“, sagt Rosemarie Wilhelm vom Kirchenvorstand, die gemeinsam mit Björn Rohloff das Banner in Steinwedel befestigt hat.

Von Katja Eggers