St.-Bernward-Gemeinde: Indische Nonne kehrt in ihre Heimat zurück

Lehrte/Ahlten

Neuer Lebensabschnitt: Die indische Ordensschwester Cisily verlässt die katholische St.-Bernward-Gemeinde und kehrt in ihre Heimat zurück. Auf Wunsch ihres Ordens, den Little Sister of St. Therese of Lisieux, übernimmt Cisily in ihrer Diözese Gorakhpur in Nordindien das Amt der Generaloberin. Seit 2003 wirkte die Ordensschwester im St. Theresia Ahlten Convent mit, dem sie seit 2006 auch vorstand. Am Sonntag verabschiedete die St.-Bernward-Gemeinde die Nonne in einer festlichen Messe.

Pfarrer Franz Kurth dankte Cisily auf dem anschließenden Empfang: „Bescheiden und aufrichtig, im kindlichen Vertrauen wie die Heilige Therese und mit der Liebe zu Gott, so haben Sie Ihre alltäglichen Pflichten bei uns versehen.“ Während ihres Dienstes besuchte Cisily vor allem kranke und alte Menschen, mit denen sie und ihre Mitschwestern Jossy und Lissy beteten und denen sie die Heilige Kommunion spendeten. Auch Cisily zog ein positives Fazit ihrer Zeit in Deutschland: „Ich danke Gott, wie viel ich den Menschen hier geben konnte. Häufig waren die Menschen schon froh, dass wir ihnen nur zuhörten.“

Ordensschwester bleibt St. Bernward verbunden

In ihrer Heimatdiözese stößt Cisily nun auf neue Herausforderungen: Dort begleitet ihr Orden durch Krankenpflege und eigene Schulen Menschen am Rande der Gesellschaft, insbesondere Mädchen und Frauen sowie arme und behinderte Menschen. „Diese Arbeit dürfte in kaum einem Landstrich so segensreich sein wie in der bevölkerungsreichen, in großen Teilen landwirtschaftlich geprägten Diözese Gorakhpur“, meint Gemeindesprecher Jörg Wieters. Cisilys Orden zählt 99 Schwestern, Novizinnen, Postulantinnen und Aspirantinnen. Auch die St.-Bernward-Gemeinde fördert eine der Schulen, die der Orden unterhält.

Wenngleich Schwester Cisily die Gemeinde verlasse, „so bleiben doch unsere Verbindungen bestehen“, resümierte Günther Schrüfer, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, bei der Verabschiedung der Ordensfrau. Er empfinde Wehmut, aber auch ein wenig Stolz: Schwester Cisily ist immerhin bereits die zweite Nonne des Ordens, die in Lehrte wirkte und nun Generaloberin wird.

Mehr zum Thema:

Kaplan David Bleckmann löst Pfarrer Clemens Teichert in der St.-Bernward-Gemeinde ab

Das neue Pfarrteam ist im Amt

Lehrter Katholiken wählen ihren Pfarrgemeinderat

Von Konstantin Klenke