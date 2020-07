Lehrte/Arpke

Lange haben sie darauf gewartet: Jetzt haben die Katholiken aus den Gemeinden Lehrte, Sehnde und Bolzum erstmals wieder eine gemeinsame Messe gefeiert – und zwar draußen und weitgehend ohne Corona-Auflagen. Entsprechend groß waren laut Pressesprecher Jörg Wieters der Andrang und die Wiedersehensfreude unter den Gemeindemitgliedern. 137 Gläubige besuchten die von Pater Cherian zelebrierte Messe auf dem Kirchhof von St. Bernward an der Feldstraße in Lehrte. „Es war, als ob sich das Wort der Sonntags-Lesung aus dem Römer-Brief erfüllte. Jedenfalls konnten die Besucher angesichts blauen Himmels und strahlenden Sonnenscheins nach der verregneten Woche den Eindruck haben, die Schöpfung habe tatsächlich auf dieses Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes der St. Bernward-Gemeinde gewartet“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Für viele der Besucher war es die erste Messe seit Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als vier Monaten. Zwar feiern die Katholiken bereits seit Wochen wieder Messen in der St. Bernward-Kirche und ihren Filialkirchen St. Maria in Sehnde und St. Josef in Bolzum. Die Messe am Sonntag konnte aber unter offenem Himmel stattfinden. Damit war sie, obwohl es weiterhin Abstand zu wahren galt, von vielen Auflagen befreit. Insbesondere auf das Tragen von Gesichtsmasken konnte verzichtet werden. „So sahen sich alle im wahrsten Sinne des Wortes wieder, was die Wiedersehensfreude umso berührender werden lassen konnte“, betont Wieters.

Predigt über das Gleichnis vom Sämann

Den musikalischen Rahmen der Messe steckten Gemeindereferentin Astrid Tute und Fabian Bloch mit ihren Gitarren ab. Sie begleiten schon seit vielen Jahren die traditionell eigentlich in Aligse stattfindenden Open-Air-Messen. Pater Cherian predigte über das Gleichnis vom Sämann, dessen Samen auf Fels, in Dornen oder auf guten Boden fällt: „In Dornen fällt er, wo wir das Wort Gottes von unseren Sorgen ersticken lassen. Dann ist sein Reichtum trügerisch und wird keine Frucht bringen“, sagte er und ermutigte die Gemeinde, auf Gott gerade in diesen teilweise belastenden Zeiten zu vertrauen.

Von Achim Gückel