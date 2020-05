Zumba an der frischen Luft, Bankdrücken im Freien: Weil der Sportpark des Lehrter Sportvereins (LSV) in der Corona-Zeit kein Training im Fitnessstudio anbieten darf, wird seit Kurzem auf dem Parkplatz trainiert. An den ersten Tagen lief das Angebot noch etwas schleppend an, mittlerweile hat es sich aber herumgesprochen.