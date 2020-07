Wenn alles so läuft, wie geplant, dann ist Lehrte in spätestens zwei Jahren um eine einzigartige Kindertagesstätte reicher. Dann soll die Sport-Kita in der historischen Villa Nordstern in Betrieb sein. Investor Rolf Neumann und Ralf Thomas, Geschäftsführer des Lehrter SV, haben jetzt Einzelheiten des Projekts genannt. Der Sportverein wird die neue Kita betreiben.