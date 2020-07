Der Spielmannszug des Schützen-Corps Lehrte freut sich über neue Mitglieder. Kinder und Jugendliche bekommen eine musikalische Grundausbildung in Theorie und Praxis. Stets willkommen sind aber auch Erwachsene, die entweder früher schon einmal in einem Spielmannszug musiziert haben oder jetzt erst mit dem Musizieren beginnen möchten. Wer sich unverbindlich informieren will, kann nach den Sommerferien die wöchentlichen Proben besuchen. Sie finden immer montags in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr auf der Vereinsanlage des Schützen-Corps, Hohnhorstweg 24, in Lehrte statt. Weitere Auskünfte gibt Helge Schaubode, der Leiter des Spielmannszuges, unter Telefon (01520) 3297561 und per E-Mail an helge@spielmannszug-sc-lehrte.de. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite spielmannszug-sc-lehrte.de.