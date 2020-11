Arpke

Die Stadt Lehrte kündigt für die kommende Woche eine Vollsperrung der Ortsumgehung von Arpke ( Landesstraße 412) an. Der Grund sind Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn an der Fahrbahn der Bahnbrücke. Die Sperrung soll am Montag, 8.30 Uhr, beginnen und wird voraussichtlich bis Dienstag, 17. November, 8 Uhr andauern. Passierbar ist die Brücke in diesem Zeitraum laut Mitteilung der Stadt ausschließlich für Linienbusse. Die Umleitung verläuft über die Landesstraße 413 sowie die Anschlussstellen Hämelerwald und Lehrte Ost der Autobahn 2.

Von Achim Gückel