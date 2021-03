Lehrte

Böse Überraschung bei der Spülung von Kanälen unter der Burgdorfer Straße: Im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Friedrichstraße und der Bushaltestelle haben die Arbeiter in großem Umfang sogenannte Fremdeinträge gefunden, heißt es aus dem Lehrter Rathaus. Das heißt, es befindet sich viel Sand in den Rohren, der durch ein großes Leck eingesickert ist. Nun besteht die akute Gefahr, dass der Kanal einbricht – und die Fahrbahn gleich mit. Daher ist die Burgdorfer Straße im besagten Abschnitt am Freitag kurzfristig komplett gesperrt worden.

Noch ist unklar, an welcher Stelle genau sich der Schaden in der Kanalisation befindet. Diesen müsse man zunächst lokalisieren, um dann gezielt mit den Reparaturen beginnen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nach aktueller Einschätzung könnten sich die Arbeiten und somit auch die Vollsperrung bis weit in die nächste Woche hinziehen. Der Verkehr der Linienbusse wird über die Friedrichstraße umgeleitet.

Von Achim Gückel