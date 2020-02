Spaziergänger zählen 46 Hundehaufen auf knapp 100 Metern

Lehrte

Wer auf dem Bullenweg zwischen Westring und Köthenwaldstraße spazieren geht, sollte tunlichst nicht vom geraden Weg abkommen. Ein paar Tritte in den Grünstreifen, und schon kann es passiert sein mit dem Tritt in einen Hundehaufen. Dort liegen offensichtlich so viele Hinterlassenschaften von Vierbeinern wie an kaum einer anderen Stelle im Lehrter Stadtgebiet. Karl-Heinz Schnare hat jetzt bei einem Spaziergang mit seiner Bekannten genau nachgezählt. Sie identifizierten auf einer Distanz von nicht einmal 100 Metern 46 Kothaufen und sind darüber entsetzt.

„Wir finden es frech und unverantwortlich, einen Weg so zu verschmutzen“, sagt Schnare mit Adresse an die Hundehalter. Seine Bekannte betont unterdessen, dass sie auf keinen Fall „Hass auf Hundehalter“ schüren wolle. Es gehe ihr um ein harmonisches Miteinander, und vielleicht sei ja ein Appell an alle Herrchen und Frauchen in dieser Gegend der Stadt hilfreich.

Der Bullenweg zwischen Westring und Köthenwaldstraße ist ein beliebter Spazierweg. Quelle: Achim Gückel

Für beide steht allerdings fest, dass die Situation an diesem Abschnitt des Bullenwegs auf keinen Fall so bleiben könne. Schließlich befinde sich genau in der Mitte des Fuß- und Radwegs ein Zugang zum Kinderspielplatz am Lortzingweg. Dort seien regelmäßig Eltern mit Kleinkindern unterwegs. „Als wir kürzlich mit den zweieinhalb und fünf Jahre alten Enkeln meiner Bekannten zu diesem Spielplatz gingen, hatten wir danach die Schuhe voll“, sagt Schnare, der in Hannover lebt, aber beruflich und privat viel in Lehrte unterwegs ist. Über den Zustand am Bullenweg könne er nur mit dem Kopf schütteln, sagt er und fragt sich, ob man Hundehalter nicht möglicherweise wegen einer Ordnungswidrigkeit belangen oder den Bullenweg sogar behördlich überwachen könne.

Hundehalter ignorieren die Beutelspender

Auch andere Anwohner zwischen Köthenwaldstraße und Westring schimpfen über Hundehaufen auf den Gehwegen, nicht nur an dem zum Gassigehen offenbar besonders gern genutzten Bullenweg. An vielen Stellen ließen Hundehalter ihre Tiere regelmäßig ihr Geschäft erledigen und beseitigten die Hinterlassenschaften nicht, sagt etwa eine Spaziergängerin. Dabei gebe es in der näheren Umgebung mehrere Hundetoiletten. Eine steht an der Köthenwaldstraße, eine am Westring, beide sind nur etwa 150 Meter von den Eingängen zum Bullenweg entfernt.

Hundebesitzer, nehmt Rücksicht! Der Beutelspender an der Köthenwaldstraße ist nur etwa 150 Meter vom Bullenweg entfernt. Quelle: Achim Gückel

Insgesamt unterhält Lehrte 60 Hundetoiletten. 38 dieser Beutelspender samt Mülleimer gibt es in der Kernstadt – wo auch immer man sich dort aufhält, eine Hundetoilette ist nicht weit entfernt. Die Stadt rühmt sich seit Jahren schon damit, gemessen an der Einwohnerdichte so viele Hundetoiletten zu unterhalten wie kaum eine andere Stadt in ganz Deutschland. An vielen Stellen habe das auch zu einer deutlichen Reduzierung der Hundehaufen geführt, heißt es. Am Bullenweg ist die Lage aber offenbar ganz anders.

Lehrte braucht 600.000 Hundekotbeutel pro Jahr

Nach Angaben von Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung, sind allein in diesem Jahr 5600 Euro für den Kauf von Kotbeuteln vorgesehen. „Wir rechnen mit einem Verbrauch von 600.000 Stück“, sagt er. Dass es trotzdem solche Zustände wie am Bullenweg gebe, sei daher wirklich nicht hinzunehmen. Schnares Ruf nach mehr Überwachung werde man daher nachkommen. „Das ist definitiv ein Fall für unseren neuen städtischen Ordnungsdienst“, meint Nolting. Dieser sei schließlich angestellt worden, um Verschmutzungen im Stadtgebiet vorzubeugen. Mahnende Gespräche mit Hundehaltern habe der Ordnungsdienst bisher nicht führen müssen. Denn wenn der Ordnungsdienst in Sichtweite komme, beseitige wohl jedes Herrchen oder Frauchen freiwillig flugs die unschönen Hinterlassenschaften.

