Die Corona-Krise stürzt derzeit viele Menschen auch in finanzielle Nöte. Der Sozialfonds in Ahlten bietet Betroffenen in der Ortschaft nun Hilfe an. Man wolle „schnell und unbürokratisch helfen“, heißt es.

Den Sozialfonds in Ahlten gibt es seit dem Jahr 2012. Aufgelegt wurde er von der Martinskirchengemeinde, dem Ortsrat sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden. „Aus dem Fonds konnten in den vergangenen Jahren Familien und Alleinstehende in akuten wirtschaftlichen Notlagen unterstützt werden. Im Moment ist der Sozialfonds gut gefüllt“, beschreibt es Michael Wolbers, der dem Beirat des Fonds angehört: „Das gibt uns die Möglichkeit, in der aktuellen Krise denen gezielt, schnell und unbürokratisch helfen zu können, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.“

Dem Fondsbeirat, der über die Anträge kurzfristig entscheidet, gehören für die Kirchengemeinde Pastor Henning Runne, Telefon (05132) 6949, für den Ortsrat Michael Wolbers, (05132) 945735, und für die Vereine Sabine Gnörich, Telefon (05132) 8301602, Antje Jöhrens, Telefon (05132) 7664, und Nicole Warmbold, Telefon (05132) 94362, an. Sie nehmen Anträge formlos entgegen. Die Bitte um Hilfe ist aber auch an die Mailadresse kg.ahlten@evlka.de möglich.

Fond ist auch für Spenden dankbar

„Damit der Sozialfonds aktuell und in Zukunft weiter fördern kann, sind wir für jede Spende dankbar“, betont Pastor Henning Runne. Spenden können auf das Fonds-Konto bei der Volksbank überwiesen werden (DE64 2519 3331 7001 7948 22). „Wer seinen Namen auf der Überweisung vermerkt, erhält selbstverständlich eine Spendenbescheinigung.“, betont der Pastor.

Von Achim Gückel