Auftakt: Diskussion über soziale Dorfentwicklung von drei Dörfern beginnt

Immensen/Arpke/Sievershausen

Die Auftaktveranstaltung für das Modellprojekt Soziale Dorfentwicklung in Immensen-Arpke-Sievershausen ist vorgezogen worden: Statt wie ursprünglich geplant am Mittwoch, 26. Februar, findet diese nun schon am Dienstag, 18. Februar, ab 18 Uhr im Landgasthaus Scheuers Hof in Immensen, Lehrter Straße 4, statt. Die Onlinebefragung zu dem Thema läuft bereits.

Hintergrund des Abends ist der bereits vor drei Jahren beschlossene organisatorische Zusammenschluss von Immensen, Arpke und Sievershausen zu einer Dorfregion. An dem Abend haben Bürger sowie Vertreter aus den Bereichen (Land-)Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Vereine und Verbände sowie Politik und Verwaltung die Möglichkeit, ihre Ideen für die Entwicklung der Dorfregion einzubringen. Für die Moderation und Organisation sind Tanja Frahm und Lisa Hitzmann vom Planungsbüro KoRiS zuständig. Sie stehen telefonisch unter (0511) 59097430 oder per E-Mail an hitzmann@koris-hannover.de für Fragen zur Verfügung.

Onlinebefragung bis 9. Februar

Zudem können alle Einwohnern der drei Ortsteile noch bis zum 9. Februar in einer Onlinebefragung auf der städtischen Homepage lehrte.de ihre Ideen für Immensen, Arpke und Sievershausen mitteilen. Wer die Umfrage nicht online ausfüllen kann oder will, hat die Möglichkeit, den Fragebögen in einer der drei Verwaltungsnebenstellen in den Ortsteilen abzuholen. Bis jetzt haben bereits mehr als 350 Personen teilgenommen. Die Inhalte der Umfrage sollen in den Dorfentwicklungsprozess einfließen.

Von Oliver Kühn