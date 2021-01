Lehrte

Die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Auflagen haben das öffentliche Leben in Deutschland seit zehn Monaten auf Sparflamme heruntergeregelt. Auch in Lehrte fielen fast alle Feste, Versammlungen und Konzerte aus. Was bedeutet das für eine Kleinstadt? Darüber hat Redakteur Achim Gückel mit Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Stadtmarketings in Lehrte gesprochen.

Frau Truffel, normalerweise organisieren Sie eine Veranstaltung nach der anderen. Haben Sie 2020 wegen Corona nur Däumchen gedreht?

Nein, natürlich nicht. (lacht) Wir haben beim Stadtmarketing ein Jahr lang nur auf Sicht gearbeitet. Bei jeder neuen Verordnung zu Corona habe ich überlegt, was noch möglich ist, was man den Leuten zumuten kann und was mit den Auflagen kompatibel ist. Das war ein Drahtseilakt, und ich hatte auch nicht weniger Arbeit als in anderen Jahren. Aber in 2020 habe ich deutlich mehr Zeit an meinem Schreibtisch verbracht als draußen.

Der verkaufsoffene Sonntag im September war in der Tat die einzige Aktion, die das Stadtmarketing durchführen konnte, oder?

Ja, das stimmt. Ansonsten mussten wir alles absagen. Vom Müllsammeln in der Kernstadt im März bis zum Weihnachtsmarkt an der Matthäuskirche im Dezember. 15 Aktionen waren das allein beim Stadtmarketing. Und da sind die vielen Feste in den Ortsteilen, das Schützenfest in Lehrte, das Bluesfestival oder die Rocknacht noch gar nicht mitgezählt. Da darf man den Kopf nicht in den Sand stecken. Aber das habe ich auch nicht getan.

Wenn Corona Geschichte ist, kriegt man all diese Veranstaltungen überhaupt wieder auf die Beine?

Ja, bestimmt. Ein solches Jahr ist tragbar. Was einmal ausfällt, ist noch nicht tot, und vieles wissen wir dadurch erst wirklich zu schätzen.

Und wenn Corona sich nun bis in den Sommer zieht und manche Veranstaltungen zum zweiten Mal abgesagt werden müssen?

Dann wird es schwieriger, alles zu retten.

Welche Absage hat sie persönlich denn am meisten geschmerzt?

Die des Abends der Kleinkunst. An dieser Veranstaltung hängt mein Herz. Dass es kein Weinfest gab, fand ich fast genauso schlimm. Dort sprechen die Menschen viel miteinander, dieses Fest ist ein großer Ort der Interaktion. Das Gespräch fehlt wegen Corona der ganzen Stadt.

Erklären Sie das mal näher.

Wenn Feste, Feiern, Versammlungen und Kultur fehlen, ist alles schwarz-weiß statt bunt. Der ganze Stadt fehlt die Farbe. Das Jahr 2020 war in Lehrte, im übertragenen Sinne, so wie das trübe Wetter derzeit. Wir erleben eine Isolation und einen Mangel an Kommunikation, wie wir es uns zuvor nicht hatten vorstellen können. Es sind ja nicht nur die Großereignisse, die fehlen. Auch jede Art von Vereinsarbeit ist vollständig runtergefahren, vom ADFC mit seinen Radtouren bis zum gemeinsamen Singen im Chor oder den Treffen in der Tanzschule.

Was meinen Sie, wird das schlagartig wieder wie früher, wenn die Pandemie hinter uns liegt?

Um in Bildern zu sprechen: Die Stadt und das öffentliche Leben sind nicht verstummt, sondern nur heiser. Zurzeit läuft der Motor der Stadt nicht rund, weil ihm das Schmierfett der Kultur und des Vereinslebens fehlt. Aber das wird sich alles wieder ändern. Da bin ich sehr optimistisch.

In jeder Krise stecken auch Chancen, oder?

Ja. Es ist gut, mal etwas Zeit zu haben, um ein Fazit zu ziehen. Um sich darüber Gedanken zu machen, was man grundsätzlich ändern und welche neuen Wege man einschlagen könnte.

Zu welchem Schluss sind Sie dabei gekommen?

Eine Auswirkung der Corona-Pandemie ist der Boom beim Onlinehandel. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere Innenstadt lebendig gestalten, den Handel dort nachhaltig platzieren. Er ist ein ganz wesentlicher Baustein für das gesamte Leben in der Stadt. Das fängt schon bei der Gestaltung unserer verkaufsoffenen Sonntage an. Außerdem müssen wir einen virtuellen Lehrter Marktplatz schaffen, eine gemeinsame Onlineplattform des lokalen Handels. In diesen Bereichen muss Lehrte besser werden. Und das lohnt sich, schafft gemeinsame Identität.

Noch was?

Ja, wir sollten auch versuchen, einzelne Plätze in der City aufzuwerten, die Aufenthaltsqualität dort verbessern, sie öfter mit kleinen Veranstaltungen bespielen. Nicht jedes Fest muss groß sein. Wir haben für solche Anlässe viele gut geeignete Plätze, etwa im Bereich des umgestalteten Pfingstangers oder in der Fußgängerzone an der Burgdorfer Straße. Die Leute müssen Anreize bekommen, sich dort öfter zu treffen. Es gilt, nun daran zu arbeiten. Auch das hat uns die Krise bislang gelehrt.

Und woran arbeiten Sie zurzeit, Frau Truffel? Keiner weiß ja genau, wie lange die Pandemie das öffentliche Leben noch einschränken wird.

Die nächste Aktion des Stadtmarketings ist das Frühlingserwachen, der verkaufsoffene Sonntag im März. Ich arbeite derzeit am Konzept. Aber auch da plane ich, offen gestanden, ins Blaue.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Truffel.

Von Achim Gückel