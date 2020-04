Sonderausgabe der Tafel: Weniger Andrang als erwartet

Lehrte

Rund 80 bedürftige Familien haben am Mittwochvormittag die erste Sonderausgabe der Lehrter Tafel in der Corona-Zeit genutzt. Die Helfer hatten nach der dreiwöchigen Schließung der Einrichtung mit mehr als 200 Familien gerechnet. „Vermutlich sind einige nicht mit den veränderten Ausgabezeiten zurechtgekommen“, überlegt die Tafel-Vorsitzende Marion Glaß.

Leider hätte die Ankündigung der Sonderausgabe auch nicht in allen Zeitungen gestanden. Glaß hatte den Termin zudem nicht allen der insgesamt 300 Familien mitteilen können. „Ich habe mangels Kontaktdaten nur etwa die Hälfte erreicht“, sagt sie bedauernd.

Susanne Coufal hat die Spendensammlung der Lehrter Bürger organisiert und sichtet die selbst genähten Schutzmasken. Quelle: Oliver Kühn

Strenge Hygienemaßnahmen

Die Sonderausgabe lief mit strengen Hygienemaßnahmen ab. Die Kunden bekamen haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Mehl und Fertigprodukte. Dank eines privaten Aufrufs der Lehrterin Susanne Coufal hatten viele Menschen Lebensmittel gespendet. „Die Lehrter sind super hilfsbereit, die Spenden dürften für etwa 350 Familien reichen“, sagte Coufal.

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler hatte zudem den Nähverein Ahlten ins Boot geholt und dafür gesorgt, dass für alle 80 Mitglieder der Tafel genügend selbst genähte Schutzmasken zur Verfügung standen.

Der Tafel-Nachwuchs packt mit an: Marie Kasner (links) und Kaja Klenke füllen Tüten mit Brötchen. Quelle: Oliver Kühn

Ab Dienstag, 21. April, bietet die Tafel die Lebensmittelausgaben wieder zu den gewohnten Zeiten an. Die nächsten Termine sind an dem genannten Tag ab 13 Uhr, Mittwoch 22. April, ab 12 Uhr und Sonnabend, 25. April, ab 12 Uhr. Die Ausgaben dauern jeweils ein bis zwei Stunden. In der Woche nach Ostern werden allerdings keine Lebensmittel ausgegeben. Die Helfer richten aber am Mittwoch, 15. April, wieder einen Bringdienst für Ältere und Kranke ein.

Vor der Ausgabe werden die Abholer registriert. Quelle: Oliver Kühn

Von Katja Eggers