Arpke

Pastor Friedemann Bühne atmet auf. 170 Corona-Tests von 120 Teenagern und 50 Helfern sind negativ – es waren die letzten, die im Sommerlager Arpke durchgeführt wurden. Die Veranstaltung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Arpke und anderer Freikirchen aus dem Umland hat diesmal unter strengen Corona-Vorgaben stattgefunden. Regelmäßige Schnelltests gehörten ebenso zum Konzept wie die Aufteilung in feste Kohorten, in denen die Teilnehmer sich dann ohne Masken und Abstände bewegen konnten.

Wegen Corona hätten Kinder und Jugendliche viel Zeit vor Bildschirmen verbracht, so der Pastor. „Unsere Motivation war, die Jugend mit dem Sommerlager wieder zurück ins reale Leben zu holen.“ Im Lager selbst galt striktes Handyverbot.

Zur Galerie Die Wiese am Ende des Hasendamms in Lehrte-Arpke hat sich in diesem Jahr wieder in ein großes Sommerlager verwandelt.

Familiencamp ist abgesagt

Gestartet war das Sommerlager Ende Juli mit dem Kinderlager für die Neun- bis Elfjährigen. Daran schloss sich das Jugendlager für 15- bis 18-Jährige an. Noch bis Freitag vergnügen sich jetzt die Teenager von zwölf bis 14 Jahren auf der Wiese am Ende des Hasendamms. Pro Lager waren jeweils 120 Teilnehmer zugelassen. Sie wurden vor Ort zudem noch in drei Kohorten mit je zwei Gruppen aufgeteilt. Statt den üblichen 660 Teilnehmern konnten Bühne und sein Team in diesem Jahr deshalb lediglich 360 Kinder und Jugendliche begrüßen. Das Familiencamp wurde vorsichtshalber abgesagt.

Bühnes Fazit fällt durchwachsen aus. „Für die Teilnehmer war es super und für uns wahnsinnig anstrengend“, sagte er. Die Organisation sei kompliziert gewesen. „Wir hatten keine Planungssicherheit, weil sich die Vorgaben ja jederzeit wieder ändern konnten.“ Damit die Kohorten unter sich bleiben konnten, musste die Wiese mit Flatterband in Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Angeboten abgeteilt werden. Wenn die Kohorten alle zwei Tage die Bereiche wechselten, wurde alles desinfiziert. „Dann war Großkampftag“, berichtete Bühne augenzwinkernd.

Auch Kanufahren will geübt sein. Quelle: Privat

Pastor rechnet mit Minus

Während die Lagerküche sonst auf dem Platz untergebracht war, wurde diesmal in den Räumen der Gemeinde gekocht und abgewaschen. Unter anderem, weil das Geschirr dort bei einer Wassertemperatur von 80 Grad in die Spülmaschine wandern konnte. Das bedeutete jedoch, dass die Helfer ständig Essen und Geschirr hin- und herfahren mussten. Um die Kinder zum Floßfahren auf der Aller oder Kanuspielen auf dem Eixer See zu fahren, hatte Bühne vier Busse angemietet. Er rechnet deshalb auch mit einem großen finanziellen Minus. „Wir haben durch die reduzierte Teilnehmerzahl nur die Hälfte der Einnahmen, aber deutlich mehr Ausgaben.“

Statt in Zelten findet vieles auf der Open-Air-Bühne statt. Quelle: Katja Eggers

Das Team hatte zudem für jede Kohorte ein eigenes Programm ausgearbeitet. Statt in Zelten boten die Helfer möglichst viel im Freien an und durften dafür auch auf Arpkes Schützenplatz und den Schulhof der Grundschule ausweichen. Unter anderem gab es Klettern im Seilgarten, Geländespiele, Fahrradrallyes und Gottesdienste auf der Open-Air-Bühne. Zwischen Spielen, Lagerfeuer und Sport war auch immer wieder Zeit zum Singen, Beten und Innehalten.

Anwohner beschweren sich

Viele Teilnehmer waren zum wiederholten Male dabei. Die 13-jährige Sina aus Hannover störten die Einschränkungen überhaupt nicht. „Es ist wieder richtig cool hier, und dass es nicht so voll ist wie sonst, finde ich gut“, sagte sie. Eliane (12) aus Osnabrück hat die Floßfahrt am besten gefallen.

Friedemann Bühne hat im Sommerlager die Gesamtleitung – wäscht aber auch mal das Geschirr ab. Quelle: Katja Eggers

Bühne hätte während des Sommerlagers ein wenig mehr Verständnis der Anwohner erwartet. Einige hätten sich über das ständige Hin- und Herfahren beschwert und von den Kindern im Ort gestört gefühlt. „Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr unser Sommerlager wieder unter normalen Umständen durchführen können“, sagte der Pastor.

Mit Herausforderungen hatte Arpkes Sommerlager auch schon in der Vergangenheit zu kämpfen. Im Jahr 2017 war das Lager bei Dauerregen buchstäblich abgesoffen, und ein Jahr später machten den Teilnehmern Dürre und Hitze zu schaffen. Im vergangenen Jahr war das Lager wegen Corona ausgefallen.

Von Katja Eggers