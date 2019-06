Lehrte

Zwei Tage, drei Konzerte: Das Lehrter Gymnasium lädt zum Ende des Schuljahres wieder zu seinen Sommerkonzerten im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße ein. Am Mittwoch, 19. Juni, sind dort ab 17 Uhr die Chorklassen, Bläserklassen, Chor und der HeartChor im Einsatz. Am Donnerstag, 20. Juni, ab 17 Uhr zeigen die Bläserklasse 8e, die Bigband, die Band Movin’ Brass, die Streicher, der Schulchor, der HeartChor und Tänzerinnen, was sie gelernt haben. Ab 19.30 Uhr sind dann erneut die Bigband, Movin‘ Brass, die Streicher, der Schulchor und der HeartChor zu hören.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 5 Euro in den Sekretariaten des Gymnasiums sowie bei den Musiklehrern. Restkarten werden je nach Verfügbarkeit an der Abendkasse verkauft.

Am Gymnasium haben sich insgesamt rund 240 Kinder und Jugendliche auf die Sommerkonzerte vorbereitet. Zuletzt übten die Musik-AGs intensiv bei ihren dreitägigen Musikprobentagen in Uelzen.

Von Achim Gückel