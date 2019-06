Die Sänger des Burgdorfer Kammerchors Canticum Novum haben das Programm für ihr diesjähriges Sommerkonzert weitgehend aus ihren Lieblingsstücken zusammengestellt. Das Ergebnis präsentieren sie am Sonntag, 23. Juni, um 19 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Steinwedel.