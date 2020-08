Arpke/Hämelerwald

Die Sommerkirche ist seit Ende Juli im Lehrter Land unterwegs und bittet zu Gottesdiensten mit Wanderschuhen und Fahrradhelm. Am Sonntag, 9. August, verbindet die Aktion zum dritten Mal evangelische Kirchengemeinden miteinander. Zwischen 10 und 13 Uhr können sich alle Interessierten zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg machen zwischen der Kirche zum Heiligen Kreuz in Arpke und dem Martin-Luther-Haus in Hämelerwald. An beiden Kirchen kann der Weg begonnen und beendet werden. In beiden Gotteshäusern ist zudem Programm vorgesehen.

Diesmal geht es um die Geschichte vom verlorenen Sohn. An mehreren Stationen auf dem Weg werden unterschiedliche Aspekte des Gleichnisses beleuchtet. Dabei gelangen die Teilnehmer unter anderem auf den Alten Friedhof im Dorf Arpke und an eine Station im Wald mit Erlebnisparcours. Für Getränke und einen Hinweis auf den richtigen Weg ist in der Steinfurtriede in Hämelerwald gesorgt. Die Route führt auch am Hämeler Wald entlang und ist daher besonders gut für Kinder geeignet, da sie nicht so lang ist und dort wenig Verkehr herrscht.

In Hämelerwald erklingt Festmusik

Im Martin-Luther-Haus erklingt Festmusik: Sabine Ronge (Barockoboe) spielt Sonaten von Georg Philipp Telemann und Francesco Geminiani. Daniela Koschinski singt Lieder von John Rutter, Bob Chilcott und Simon Lole und wird dabei von Pastorin Iris Habersack am Klavier begleitet. Dazu ist die Ballade von den zwei verlorenen Söhnen von Eckart zur Nieden zu hören.

Mit der Aktion „ Sommerkirche unterwegs“ sollen Menschenansammlungen vermieden, aber Begegnungen und Andachten dennoch ermöglicht werden. Damit die Teilnehmer einander auf dem Weg erkennen, werden an jedem Sonntag Armbänder in einer anderen Farbe verteilt. Die nächsten Termine sind für den 16. und 23. August geplant. Informationen zum Streckenverlauf gibt es auf der Internetseite sommerkirche2020unterwegs.wordpress.com.

Von Katja Eggers