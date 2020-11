Lehrte

Gleich zwei Gasalarme hat es in jüngster Zeit im Lehrter Stadtgebiet gegeben. Zunächst war in einem Wohnhaus an der Ahltener Straße Gas aus einem Leck in der Hausinstallation ausgetreten. Wenige Tage später riss ein Bagger auf einem Grundstück in Steinwedel eine Gasleitung auf. In beiden Fällen kam es zu großen Feuerwehreinsätzen. An der Ahltener Straße musste sogar das Haus evakuiert werden, 30 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Diese Vorkommnisse haben die Stadtwerke Lehrte dazu bewogen, auf Verhaltensregeln im Umgang mit Gas hinzuweisen. „Unser Entstörungsdienst ist rund um die Uhr für unsere Bürger in Lehrte erreichbar“, betonte Björn Sommerburg, Geschäftsführer der Stadtwerke Lehrte: „Gerade wenn ein unverkennbarer, stechender Gasgeruch wahrzunehmen ist, sollte nicht gezögert werden uns anzurufen.“

Anzeige

Erdgas wird Geruchsstoff beigefügt

Eigentlich sei das ungiftige Erdgas geruchlos. „Aber damit man es auch bei der kleinsten Undichtigkeit sofort bemerkt, wird dem Erdgas ein Geruchsstoff beigefügt“, erläutert Sommerburg. Die Stadtwerke halten kostenlose Gasgeruchskarten bereit, damit sich Betroffene bei Bedarf schnell vergleichen können, wie dieses so genannte odorierte Erdgas riecht.

Bei Gasgeruch darf nicht geraucht werden

Sollte es dann tatsächlich in der Wohnung nach Gas riechen, solle man sich unbedingt an die Verhaltensregeln halten. Zunächst gelte es, Ruhe zu bewahren, rät Sommerburg. „Um ein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch zu haben, benötigt es eine sehr große Menge Erdgas in einem entsprechend kleinen und unbelüfteten Raum.“ Es sollten Fenster und Türen geöffnet werden, um gut zu lüften.

Offenes Feuer ist verboten, auch darf sich niemand eine Zigarette anzünden. Im geschlossenen Raum dürfen außerdem keine Schalter, Klingeln, Telefone und Handys benutzt werden. Der Gashahn muss geschlossen und die Nachbarn müssen informiert werden. Danach müssen Betroffene den Störungsdienst der Stadtwerke anrufen.

Der Dienst ist rund um die Uhr unter Telefon (05132) 1090 erreichbar.

Von Michael Schütz