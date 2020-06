Lehrte

Noch bis vor zwei Wochen sah es so aus, als würden die Abschlussfeiern an den Schulen in diesem Jahr wegen Corona ganz ausfallen müssen. Dann wurden die Beschränkungen gelockert, und jetzt haben alle weiterführenden Schulen im Lehrter Stadtgebiet einen Plan, wie sie ihre Abgänger ins Leben entlassen wollen. Dabei ist jedoch fast alles anders als in früheren Jahren. Unter anderem gibt es Verabschiedungen im Klassenverband und strenge Beschränkungen für die Anzahl der Begleitpersonen.

Zwei Durchgänge in der Hauptschule

Die Hauptschule Lehrte verabschiedet ihre Zehnt- und einige Neuntklässler am Freitag, 3. Juli, in zwei Durchgängen. Um 10 und 12 Uhr sind jeweils eine Klasse dran, in der Pausenhalle dürfen dann maximal zwei Angehörige jedes Abgängers Platz nehmen. Die Familien sitzen beieinander, jedoch mit mehreren Metern Abstand zur nächsten, sagt Schulleiter Burkhard Kappe. Mund-Nase-Schutz ist Pflicht, ebenso wie es Hygiene-, Einbahnstraßen- und Desinfektionsvorkehrungen sind. Die Musik zur Feier kommt vom Band und pro Durchgang sind etwa 25 Schüler dabei. „Ich werde ein paar Worte sprechen, die Klassenlehrerinnen auch, und das war es dann leider“, bedauert Kappe.

Anzeige

Realschule: 120 Schüler in vier Etappen

In der Realschule Lehrte ist der Aufwand für die Verabschiedungszeremonie angesichts von rund 120 Zehntklässlern deutlich größer. Auch dort setzt Schulleiter Markus Böhm auf eine Entlassung in mehreren Etappen. „Wir verabschieden die vier Klassen gestaffelt“, sagt er. Los geht es um 9.15 Uhr, jede Entlassungsfeier dauert eine Stunde, zwischendurch wird zehn Minuten gelüftet und quasi die Besetzung gewechselt.

Weitere NP+ Artikel

Bei der Verabschiedung in der Pausenhalle sind nur die Schüler, Lehrkräfte und Böhm selbst dabei. Für sie gilt Masken- und Abstandspflicht, und die Angehörigen müssen wegen der beengten Platzverhältnisse vor der Tür warten. Es wird Instrumentalmusik geben, und auch die Übergabe der Zeugnisse ist höchst ungewöhnlich. Jeder Schüler nimmt sich allein seine zuvor bereitgelegte Mappe selbst, um Kontakte etwa mit den Lehrkräften zu vermeiden. Böhm betont aber, dass zumindest für Getränke gesorgt sein wird, und auch ein Fotograf habe man engagiert.

IGS: Fünf 45-Minuten-Zeremonien

Für die Verabschiedung seiner rund 130 Zehnklässler braucht die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Hämelerwald sogar fünf Durchgänge à jeweils 45 Minuten plus Zeit zum Lüften. Sechs Stunden sind für diese Prozedur in der Sporthalle am Riedweg vorgesehen, und zwar am Freitag, 3. Juli, von 14 bis 20 Uhr. Jede zehnte Klasse bekommt ihre eigene Verabschiedung, jeder Schüler darf zwei Begleitpersonen mitbringen, die aber auf der Tribüne der Sporthalle sitzen müssen. Zwischen den Zeremonien ist jeweils eine halbe Stunde Zeit zum Lüften und dafür, dass „alle das Schulgelände verlassen“, wie es Schulleiter Bernhard Mellentin ausdrückt. Er selbst werde fünfmal seine kurze Abschiedsrede halten. Auch ein „kleines Programm“ werde in die kurze Zeremonie untergebracht.

Schulleiter: „Wir kriegen das feierlich hin“

Weniger Aufwand muss die IGS für ihre Abi-Entlassung betreiben. Denn bei etwas weniger als 40 Absolventen kann die Zeremonie am 9. Juli ab 16 Uhr in einem Abwasch in der Sporthalle an der Südstraße über die Bühne gehen. aber auch dabei gelten Abstands- und Hygieneregelungen, und die wenigen zugelassenen Gäste müssen auf Abstand im Bereich der Tribünen sitzen. IGS-Chef Mellentin verspricht trotzdem, dass man „die Sache sehr feierlich hinkriegen“, werde. Chorgesang und Orchestermusik werden eingespielt, Bürgermeister Frank Prüße werde eine Videobotschaft sprechen.

Von Achim Gückel