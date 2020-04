So macht die Stadt in der Corona-Pause ihre Freibäder fit

Lehrte/Arpke

Das Lehrter Freibad ist derzeit eine einzige Baustelle. Bagger bewegen Erde, am Beckenrand türmen sich Sandhaufen, Arbeiter schaufeln Gräben, Mitarbeiter sind mit Hochdruckreinigern im Einsatz. „Es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem nicht gerade irgendwie gearbeitet wird“, erklärt Bad-Chef Thilo Schumacher.

Die Stadt nutzt die Corona-Zwangspause, um sowohl die Anlage am Lehrter Hohnhorstweg als auch das Waldbad in Arpke fit zu machen für die Zeit, wenn wieder geöffnet werden darf. Wegen Corona musste das Hallenbad bereits am 16. März schließen, das Freibad würde eigentlich am 16. Mai in die neue Saison starten, das Waldbad eine Woche früher. Wegen der Corona-Krise bleibt die Öffnung jedoch ungewiss.

Erdarbeiten sind in vollem Gange

Die üblichen Vorbereitungen für den Saisonstart laufen in Lehrte und Arpke dennoch. „Wir sehen die Situation sogar als Chance, jetzt noch mehr zu machen als sonst“, erklärt Schumacher. Sowohl externe Firmen als auch eigene Mitarbeiter sind dafür im Einsatz. Die Erdarbeiten laufen auf Hochtouren. Es werden neue Kabel für die Pumpen verlegt und Wasserleitungen repariert oder ausgetauscht.

Christian Sieronski spritzt mit dem Hochdruckreiniger das Schwimmerbecken ab. Quelle: Katja Eggers

Im Schwimmerbecken ist das Wasser abgelassen. Der Fachangestellte Christian Sieronski steht auf dem Grund des Beckens und spritzt mit einem Hochdruckreiniger die Wände und den Boden sauber. Auch marode Fugen und Fliesen werden ausgebessert. „Weil wir jetzt die Zeit dazu haben, fallen die Sanierungsarbeiten noch gründlicher aus als sonst“, betont der Bad-Chef.

Intensive Grundreinigung und gründlicher Grünschnitt

Die Grünpflege wird in diesem Jahr ebenfalls intensiver durchgeführt. Mitarbeiter haben bereits etliche Büsche, Bäume und Hecken geschnitten. „Das Bad wird dadurch am Ende viel größer wirken“, erklärt Schumacher.

Mitarbeiter Falko Sommerfeld hat sich derweil der Grundreinigung des Plantschbeckens für die jüngsten Badbesucher verschrieben. Hinter dem Becken schafft ein Bagger einen zusätzlichen Fluchtweg zum Stadion. „Da gibt es jetzt neue Auflagen, die wir einhalten müssen“, sagt Schumacher.

Ein paar Meter weiter wird derweil die große Rutsche gewartet. Experten gehen die Bahn von oben bis unten ab, achten auf Löcher und Risse und verspachteln und verfugen. Im Anschluss steht die Abnahme durch den TÜV auf dem Programm.

Neuer Sprungturm kostet 50.000 Euro

Im Waldbad in Arpke wird ebenfalls gründlich saniert und gereinigt. Im Februar wurde auf der Anlage der 70 Jahre alte Sprungturm abgerissen und durch einen neuen ersetzt. Auch der neue Turm hat wieder Sprungbretter in Höhe von einem Meter und drei Metern, ist jedoch komplett aus Edelstahl. Die Kosten schlagen mit 50.000 Euro zu Buche.

Für weitere 30.000 Euro hat die Stadt das Geländer und die Streben am Sprungturm im Lehrter Freibad austauschen lassen. „Damit Kinder dort nicht mehr hochklettern können, dürfen die Streben jetzt nur noch senkrecht verlaufen und nicht mehr waagerecht“, erläutert Schumacher.

Bad spart Energiekosten

Der Bad-Chef ist froh, dass die Firmen jetzt angerückt sind. Viele hätten später angefangen als geplant, weil sie wegen der Corona-Pandemie Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten oder Hilfskräfte aus dem Osten nicht einreisen durften. „Aber wenn es jetzt so weiter läuft, dürften sämtliche Arbeiten Ende Mai oder Anfang Juni abgeschlossen sein“, meint Schumacher.

Für eine finanzielle Krise hat Corona derzeit noch nicht gesorgt. Die Personalkosten würden zwar weiterlaufen, dafür könnten aber Betriebskosten gespart werden,weil das vorzeitig geschlossene Hallenbad nicht beheizt werden müsse. Schumacher ist nun gespannt, wie es weitergeht. „Wenn sich die Öffnung immer weiter nach hinten verschiebt, müssen wir schauen, ob sich das Aufmachen in diesem Sommer überhaupt noch lohnt“, sagt der Bad-Chef.

Von Katja Eggers