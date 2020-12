Lehrte

Das Coronavirus macht auch die traditionellen Firmen-Weihnachtsfeiern in diesem Jahr unmöglich. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln im Teil-Lockdown sind Präsenzveranstaltungen kaum umzusetzen.

Die Firma Miele verzichtet daher in diesem Jahr auf traditionelle Feiern. Die bislang auf Abteilungsebene organisierten kleineren Zusammenkünfte bei dem rund 370 Mitarbeiter zählenden auf Wäschereitechnik spezialisierten Betrieb entfallen komplett. „Zum Schutz der Belegschaft sind Geburtstags-, Jubiläums-, Abschieds- und Weihnachtsfeiern im Betrieb aktuell nicht möglich“, sagt Unternehmenssprecher Carsten Prudent. Externe Feiern seien Privatsache. Diese könnten jedoch wegen der aktuellen Corona-Regeln derzeit ebenfalls nicht stattfinden, betont Prudent. Ob digitale Treffen stattfinden, kann er nicht sagen. Das organisierten die Abteilungen unter sich, sagt Prudent.

Edeka-Cramer plant große Firmenfeier in 2021

Bei der Wilhelm Cramer GmbH, die unter anderem das E-Center in Lehrte betreibt, finden wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auch keine Weihnachtsfeiern statt.

Um den Verlust ein bisschen aufzufangen und das Miteinander zu fördern, soll im nächsten Jahr die traditionelle große Firmenfeier über die Bühne gehen. Dazu sind alle Mitarbeiter und ihre Familien eingeladen. „Die Feier wäre eigentlich erst 2022 wieder dran, aber wir werden diese Veranstaltung auf 2021 vorziehen, wenn es bis dahin die Situation zulässt“, sagt Geschäftsführer Sebastian Cramer.

Die Stadtverwaltung Lehrte organisierte bislang keine zentralen Weihnachtsfeiern für ihre rund 700 Beschäftigten. Jedoch trafen sich die einzelnen Teams aus den Fachbereichen meist zum Jahresende. Auf dem Programm standen laut Stadtsprecher gemeinsame Restaurantbesuche sowie Aktionen wie Boßeln oder Kutschfahrten. Präsenzveranstaltungen seien in diesem Jahr im Hinblick auf die Corona-Regeln nicht möglich, sagt Nolting.

Den Teams stehe es aber frei, sich virtuell zu treffen. Laut Nolting ist das allerdings bei den Mitarbeitern noch kein großes Thema. Einerseits sei es technisch schwierig, weil alle Teilnehmer für solche Treffen gute Internetverbindungen benötigten. „Andererseits leben Treffen ja gerade davon, dass man mal außerhalb des Büros und der Arbeit zusammenkommt“, sagt Nolting. Es sei gut möglich, dass einige Teams ihre Feiern deshalb auch ins Frühjahr verschoben hätten.

Hellmann will Mitarbeitern digital Danke sagen

Das Logistikunternehmen Hellmann setzt in Lehrte indes auf digitale Treffen. „Solche digitalen Treffen, ob in der Kaffeepause oder bei der gemeinsamen Sport-Session, haben sich während der Corona-Krise bei uns schon sehr bewährt“, sagt Hellmann-Geschäftsführer Sven Eisfeld. Den einzelnen Teams des rund 300 Mitarbeiter umfassenden Betriebs in Lehrte stehe es frei, auf solche virtuellen Formate zurückzugreifen.

Hellmann beschäftigt in Lehrte rund 300 Mitarbeiter. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Das virtuelle Zusammenkommen ersetze zwar keine persönlichen Treffen, so Eisfeld. Es halte aber den Teamgeist auch auf Distanz am Leben. Dem Unternehmen sei es nach dem herausfordernden Jahr besonders wichtig, den Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz Danke zu sagen. „Und das werden wir auch tun. Eben nur anders als sonst“, sagt Eisfeld.

Von Patricia Oswald-Kipper